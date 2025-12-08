El zumo de naranja afecta a miles de genes del cuerpo humano, revela un estudio

Para muchos, el zumo de naranja es un imprescindible para el desayuno. Sin embargo, una reciente investigación científica está revelando que esta bebida aparentemente sencilla tiene efectos mucho más profundos de lo que imaginamos.

Lo que más se escucha sobre el zumo de naranja es que es una forma rápida de obtener vitamina C por las mañanas. Lejos de ser una bebida inocente, su consumo regular puede modificar procesos biológicos esenciales y transformar la manera en que nuestras células funcionan.

¿ De qué manera influye en nuestras células?

Un reciente estudio científico analizó a adultos que bebieron medio litro de jugo de naranja pasteurizado cada día durante dos meses. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores ya que tras ese periodo, miles de genes en las células del sistema inmune habían cambiado su nivel de actividad.

Muchos de esos genes participan en funciones cruciales como la inflamación, el control de la presión arterial y la gestión de la glucosa. En otras palabras, el jugo de naranja está interviniendo directamente en rutas biológicas relacionadas con la salud del corazón y el metabolismo.

Entre los genes que redujeron su actividad se encuentran varios asociados al estrés inflamatorio, así como uno responsable de regular la retención de sodio en los riñones —un detalle que se relaciona con la presión sanguínea.

Efectos a la larga

Los expertos explican que estos cambios no son drásticos de un día para otro, pero sí consistentes. Poco a poco, la disminución de la inflamación y la mejor regulación del sodio ayudan a que los vasos sanguíneos se relajen, mejorando la circulación y reduciendo la carga cardiovascular a largo plazo.

¿ Dónde está la clave?

El protagonista de buena parte de estos efectos es un flavonoide natural presente en los cítricos: la hesperidina. Este compuesto antioxidante actúa sobre la presión arterial, el metabolismo del azúcar y los niveles de colesterol. Además, no todos los cuerpos reaccionan igual.

En personas con sobrepeso , se observaron cambios destacados en genes relacionados con el metabolismo de las grasas.

, se observaron cambios destacados en genes relacionados con el metabolismo de las grasas. En personas más delgadas, la respuesta fue más intensa en genes vinculados a la inflamación.

Impacto en el nivel del azúcar y colesterol

Una revisión de múltiples ensayos clínicos indica que el jugo de naranja puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el colesterol LDL. En otros estudios, quienes consumieron jugo de forma habitual experimentaron ligeras mejoras en la presión arterial y un aumento del colesterol HDL, considerado protector.

Aunque estos ajustes puedan parecer modestos, los científicos recuerdan que, mantenidos durante años, tienen un efecto real en la prevención de enfermedades del corazón.

Investigaciones centradas en el metabolismo y la microbiota revelan que el jugo de naranja influye en cómo las células aprovechan la energía y en cómo se comunican entre sí. Incluso se ha observado un aumento de bacterias intestinales productoras de ácidos grasos de cadena corta, sustancias asociadas con un sistema inmunitario equilibrado y una presión arterial más estable.

No todos los estudios son iguales

Aunque algunas investigaciones no muestran cambios significativos en ciertos parámetros lipídicos, el patrón general es claro: el jugo de naranja parece reducir la inflamación, favorecer un mejor flujo sanguíneo y mejorar varios marcadores asociados al riesgo cardiovascular.

Incluso análisis realizados en trabajadores de una planta de producción de jugo mostraron niveles más bajos de apo-B, una proteína vinculada al transporte de colesterol y al riesgo de infarto.