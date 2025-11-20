Descongela el parabrisas de tu coche con un ingrediente de cocina y evita que se congele durante la noche

Cuando las temperaturas bajan y el sol sale tímidamente la escarcha comienza a formarse en el paisaje adornando la calle, los escaparates y en los cristales de los coches. A todos los que aparcamos en la calle nos ha pasado.

La humedad se condensa al alcanzar los cero grados Celsius y se deposita en la superficie del vehículo, congelándose y creando esa capa de carama que tan acostumbrados estamos a ver esta fina helada puede hacer que el parabrisas sea casi imposible de ver, dificultando así la conducción si no quitamos el hielo.

A nadie le gusta limpiar el parabrisas, especialmente por la mañana si tienes prisa, ya que es una tarea tediosa y algunas veces preferiríamos no tener que hacerla. Sin embargo, no tiene por qué ser tan complicado si tienes un artículo específico escondido en el armario de la cocina.

Un ingrediente que sirve para todo

Según Windscreen Wipers, el vinagre blanco es ideal para facilitar esta tarea. De acuerdo con los expertos, este no solo elimina el hielo de un vehículo congelado, sino que, aplicado correctamente, también puede prevenir su formación. "Simplemente hay que combinar 125 ml de vinagre blanco con 375 ml de agua en una botella pulverizadora de 500 ml" apuntan los especialistas en automoción.

Método de uso

Aplicarlo es muy sencillo. Basta con rociar la disolución sobre el parabrisas la noche anterior a que se prevea un descenso brusco de las temperaturas, o a primera hora de la mañana para ayudar a derretir el hielo.

¿Por qué funciona?

De acuerdo con el equipo de Windscreen Wipers "El ácido acético del vinagre ayuda a bajar el punto de congelación del agua, lo que dificulta la formación de hielo". En otras palabras, el ácido acético, del vinagre, interfiere con la estructura cristalina del agua, haciendo que la luneta tarde más en congelarse.

Otros trucos para descongelar el parabrisas

El vinagre blanco no es el único producto básico del hogar que se puede usar en lugar de los costosos productos descongelantes que se compran en las tiendas. Una simple cebolla cruda también puede resultar eficaz.

Las cebollas: un descongelante inesperado

Si cojes una cebolla cruda, la cortas por la mitad y la frotas sobre el parabrisas la "noche anterior a una helada intensa", lograrás evitar que el cristal se llene de escarcha. "Aunque pueda parecer poco convencional, los aceites naturales de la cebolla son excelentes para crear una capa protectora en el cristal, evitando la formación de escarcha y ahorrándote tiempo por la mañana". cuentan desde Windscreen Wipers.

Un trozo de tela también vale

Una vieja alfombrilla de baño de goma o una sábana doblada podrían servir. Simplemente colócala sobre el parabrisas y sujetala con los limpiaparabrisas para evitar que se vuele durante la noche.

¡Cuidado!: El parabrisas no lo es todo

Los especialistas en automoción advierten que "durante los meses de invierno, es fácil centrarse únicamente en la escarcha del parabrisas, pero no olvide que las escobillas limpiaparabrisas también corren el riesgo de congelarse. Las escobillas congeladas no limpian bien el parabrisas, lo que reduce la visibilidad y resulta especialmente peligroso en condiciones de hielo. Por este motivo, es fundamental evitar que las escobillas se congelen".

Para evitar esto, utilice alcohol isopropílico. Este se congela a una temperatura más baja que el agua, usar una mezcla sin diluir en los limpiaparabrisas puede ser muy eficaz para mantenerlos flexibles y funcionando correctamente por la mañana.