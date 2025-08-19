Despliegue de la Guardia Civil para escoltar a los bomberos de Alemania y Francia desplazados a España para combatir los incendios

Siete países de la UE han mandando ayuda para ayudar a la extinción de los incendios forestales que afectan en especial a las provincias de Zamora y Orense.

Esta mañana, un grupo de bomberos alemanes procedentes de Bonn llegó a San Sebastián, desde donde han continuado su camino hacia Extremadura escoltados por la Guardia Civil.

Los bomberos alemanes se han dirigido a la localidad de Jarilla, una de las más afectadas por los incendios, que ya han calcinado en esta zona unas 15.000 hectáreas. El refuerzo alemán está formado por más de 20 vehículos de diferentes capacidades y 62 bomberos.

Otro grupo de bomberos extranjeros, en este caso franceses, también han llegado a nuestro país y han sido escoltados por los miembros de la Guardia Civil hasta León. El despliegue de bomberos de Francia está formado por un total de 12 vehículos y una treintena de profesionales.

También han llegado a España refuerzos y aviones desde Francia, Italia, Finlandia, Países Bajos, República Checa y Eslovaquia.

El incendio de Jarilla es de los más graves que se han producido este verano en nuestro país, ya que está activo desde hace una semana y ha calcinado unas 15.000 hectáreas. Los técnicos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) creen que este martes puede ser "el día clave" en la extinción del fuego.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones en el Puesto Avanzado de Mando, situado en la localidad de La Granja, que hoy será visitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bautista ha destacado las buenas condiciones meteorológicas, con vientos del noroeste, que permitirán a los medios aéreos emplearse bien y posibilitar que se pueda ir "avanzando y mucho" en la extinción del incendio.

Al dispositivo de lucha contra el fuego se suman hoy 52 bomberos procedentes de Cataluña así como los 62 bomberos que han viajado desde Alemania, en virtud del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y que se emplearán, en el caso de estos últimos, en refrescar el flanco sur del incendio, el más próximo a la ciudad de Plasencia, para evitar reactivaciones.

Un total de 25 medios aéreos, entre ellos un helicóptero procedente de Eslovaquia, actúan también este martes contra las llamas en el flanco norte del incendio, que ayer por la tarde ya pasó a Castilla y León a través del término municipal de Candelario (Salamanca), aunque aún está muy alejado de la localidad, ha asegurado Bautista.