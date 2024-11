La DGT resuelve la duda: así debes circular en las rotondas

Desde la implantación de las primeras glorietas o rotondas en España, muchas han sido las que se han construido en nuestro país. Sin embargo, pasan los años y para los conductores existe la misma duda: cómo conducir en ellas, cuándo señalizar o cómo entrar y salir de ellas, así como dónde colocarse y en qué carril. Algo que, tristemente, genera múltiples accidentes de tráfico cada año. Por ello, la DGT explica todo lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con esta vía circular.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, el balance total de fallecidos en accidentes de tráfico en las vías españolas en lo que llevamos de 2024 asciende a 971 personas. Esto supone un incremento de hasta veintitrés muertes en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de que el mes de octubre de este año ha registrado el menor número de fallecimientos desde 2011.

Muchos de estas muertes se deben a que el conductor supera la tasa de alcohol permitida, no llevan el cinturón o se despistan. Y aunque muchos de estos fallecimientos surgen en carreteras convencionales rectas, lo cierto es que un porcentaje significativo tienen lugar en las rotondas.

Tal y como explica la DGT, uno de cada tres conductores implicados en siniestros en glorietas cometían alguna infracción, principalmente por no respetar la prioridad, la velocidad excesiva o no mantener la distancia de seguridad. Asimismo, las infracciones de las normas de prioridad son las más frecuentes en las rotondas, siendo una de cada cinco. La DGT explica que la norma principal establece que los vehículos que circulan dentro de la rotonda "tienen prioridad sobre los que entran, siempre que una señal, semáforo o marca vial, así como un agente no ordenen lo contrario".

Así debemos conducir, entrar y salir de las rotondas: la DGT explica la norma general de Tráfico

De esta forma, la DGT aclara que las principales dudas a la hora de circular, entrar y salir por una rotonda. Así, tal y como explica el organismo, cuando llegamos a una glorieta, debemos observar hacia la izquierda, ser pacientes y no precipitarnos, así como reducir la velocidad y adecuarnos a la señalización correspondiente.

"Por lo tanto, la entrada a una plaza circular sin respetar esa prioridad de paso de otros conductores puede ocasionar frenadas bruscas, alcances y hasta colisiones entre vehículos". Para entrar en una rotonda también es fundamental situarse correctamente, por lo que debemos acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible.

Asimismo, debemos circular por el carril exterior una vez que estemos dentro y siempre que esté libre, así como utilizar los interiores para adelantar. Mientras, en las glorietas dentro de zonas urbanas, tenemos que circular utilizando el carril que más convenga a nuestro destino, pero la opción más recomendable es el exterior.

Por otra parte, el organismo explica en su página web que para salir de la rotonda, se debe usar el carril exterior, puesto que "abandonar la glorieta desde un carril interior, cruzándose por delante de otros vehículos, también puede tener graves consecuencias", y se debe salir desde la derecha. Por tanto, como norma general, no está permitido abandonar una rotonda por los carriles interiores y debemos evitar a toda costa la llamada "cruzada", una maniobra que hace muy probable la colisión contra otro vehículo.