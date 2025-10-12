Encuentran en Alabama el cuerpo de una mujer que fue devorada por sus dos perros tras pasar semanas muerta en su casa

La Oficina del Sheriff del condado de Blount (Alabama, EE UU) investiga un caso estremecedor tras hallar el cuerpo sin vida de Rita Thomas, una mujer de unos sesenta años, que llevaba varias semanas fallecida en su vivienda de Remlap. El hallazgo se produjo después de que los vecinos alertaran a las autoridades por su prolongada ausencia y por la acumulación de correspondencia en el buzón.

Cuando los agentes accedieron a la propiedad, encontraron restos humanos dispersos tanto dentro como fuera de la casa. Según las primeras conclusiones forenses, Thomas habría fallecido por causas naturales, posiblemente tras sufrir un evento médico en las escaleras exteriores de su vivienda. La localización del cuerpo, fuera de la vista desde el exterior, contribuyó a que su muerte pasara desapercibida durante semanas.

Durante ese tiempo, sus dos perros, que permanecían en el perímetro de la vivienda con collares inalámbricos, se alimentaron de sus restos en un intento desesperado por sobrevivir. La fiscal del condado, Pamela Casey, subrayó que no se trató de un ataque canino, sino de un consumo posterior al fallecimiento.

Las autoridades no descartan que parte de los restos también hayan sido ingeridos por fauna silvestre, lo que complica el análisis forense. Debido al riesgo sanitario que representa el consumo de restos humanos, los dos perros fueron sacrificados. El gato de la familia, hallado en el interior en estado letárgico y desnutrido, también fue eutanasiado.

Los investigadores continúan trabajando para establecer la causa exacta de la muerte y el desarrollo de los hechos posteriores. La Oficina del Sheriff y las unidades forenses han optado por mantener un estricto hermetismo en torno a la investigación mientras se completan los análisis periciales y se notifica a los familiares.