Un vuelo rutinario termina en tragedia para un veterano de la Patrulla de Carreteras de EE UU

El expiloto de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), EE UU, Chad Millward se encuentra en estado crítico después de que el helicóptero médico que pilotaba se estrellara la noche del 6 de octubre en la autopista 50, a la altura de Sacramento. El siniestro, que no afectó a ningún vehículo en circulación, ha generado una fuerte reacción de solidaridad en el cuerpo al que el piloto sirvió durante casi tres décadas.

Millward, de amplia trayectoria en la CHP, viajaba junto a la paramédica de vuelo Margaret “DeDe” Davis y la enfermera Susan “Suzie” Smith cuando el aparato cayó sobre la vía. Según informó Reach Air, empresa propietaria del helicóptero, Millward y Davis permanecen en estado crítico pero estables, mientras que Smith continúa en estado crítico inestable. La compañía expresó su apoyo a las familias de los tres tripulantes y confirmó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del accidente, conforme al protocolo habitual en estos casos.

Imágenes grabadas por conductores muestran al helicóptero descendiendo rápidamente antes de impactar contra el arcén derecho y deslizarse hasta la mediana. Minutos después, varios automovilistas se acercaron a los restos para colaborar con los equipos de emergencia en el rescate de las víctimas.

Trayectoria reconocida y mensajes de apoyo

En un comunicado enviado a People, la Patrulla de Carreteras de California expresó su “más profunda preocupación y simpatía” hacia Millward y los demás involucrados en el accidente. La agencia recordó que el piloto fue distinguido con la Medalla de Valor de Seguridad Pública del Gobernador por su labor durante el incendio Atlas de 2017, cuando ayudó a evacuar a 41 personas, además de varios animales domésticos, en medio de las llamas.

“El servicio y compromiso de Chad Millward ejemplifican los más altos ideales de este Departamento”, señaló la CHP, que también agradeció la rápida intervención de los socorristas y los conductores que auxiliaron en el lugar del siniestro. “Sus acciones rápidas y compasivas representan lo mejor de nuestra comunidad”, añadieron.