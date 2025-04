Una española pide tortilla de patatas en Francia y no da crédito a lo que le sirven: "¿Es una broma?"

La gastronomía es, sin duda, uno de los pilares culturales más importantes de cualquier país. Detrás de cada plato tradicional hay siglos de historia, técnicas cuidadosamente perfeccionadas y un significado que va más allá de las fronteras. Sin embargo, cuando estas recetas viajan a otros países, a menudo experimentan transformaciones que pueden dejar sorprendidos a quienes crecieron con el sabor original. Desde las pizzas con ingredientes insólitos en Italia hasta versiones curiosas de tacos o sushi en Europa, las adaptaciones culinarias generan reacciones muy diversas.

España, con su rica tradición gastronómica, ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. La tortilla de patatas, es uno de ellos. Con solo huevos, patatas y, para los que prefieren, un toque de cebolla, este plato ha generado debates interminables sobre su punto exacto de cocción o el grosor ideal. Pero cuando esta preparación cruza los Pirineos, puede sufrir cambios que pocos podrían anticipar.

"¿Es una broma?"

Esto fue exactamente lo que descubrió la usuaria de TikTok @raquelml11 durante su visita a Francia. Al pedir una "tortilla de pommes de terre", es decir, el equivalente en francés a la tortilla de patatas, esperaba encontrar algo parecido a la versión española. Sin embargo, lo que recibió fue completamente diferente: una especie de base de tortilla de maíz cubierta con varias salsas y queso, que escondía en su interior patatas fritas en forma de gajos. La joven no podía creer lo que veía y compartió su sorpresa en un vídeo que ya cuenta con miles de visualizaciones y comentarios.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios españoles expresaron su asombro ante esta peculiar interpretación del plato tradicional. Comentarios como "me esperaba de todo menos esto" o "te juro que hacía siglos que no veía semejante barbaridad inundaron la publicación, mientras la autora del vídeo se preguntaba: "¿Tortilla de patata? ¿Qué es esto (...) Alguien sabe si este plato es típico de algún sitio? O es una broma?". Este caso no es aislado en el mundo de las adaptaciones gastronómicas. Otros platos españoles como la paella o el gazpacho han sufrido transformaciones igualmente sorprendentes en el extranjero.