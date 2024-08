Una española revela los estereotipos que tienen los ingleses acerca de los españoles tras diez años viviendo en Reino Unido

Siestas y fiestas, dos palabras que resumen muy bien lo que los británicos piensan sobre los españoles. El país de los días soleados, las playas doradas y, cómo no, la paella. No es ningún secreto que los estereotipos se basan en lo que mostramos de puertas para afuera y el imaginario que los complementa. Así como pensamos que los franceses son "estirados" o "arrogantes" y no nos cuesta meter a todos los 'guiris' en el mismo saco, los demás también tienen una idea generalizada de lo que es un español.

Cristina Olmedo, una usuaria de TikTok que vive en Inglaterra desde hace diez años, ha recopilado en un video que ya acumula casi 320 mil visualizaciones todos los estereotipos e ideas que los británicos tienen sobre la gente en España. Desde la comida, como la paella y el salmorejo o gazpacho, hasta confusiones con otros países de habla hispana como México.

Los estereotipos más famosos sobre los españoles

Para muchos británicos y personas de todas partes del mundo, la siesta española es la imagen definitiva de un estilo de vida relajado, e incluso tal vez por ella, el español ha cargado con la imagen de perezoso a lo largo de los años. Imagina esto: es la 1 de la tarde en España, y de repente, el país entero desaparece de las calles. Para un observador inglés, es como si los españoles hubieran perfeccionado el arte de la siesta. Mientras tanto, en el Reino Unido, dormir en el sofá durante el almuerzo es un lujo reservado para los fines de semana.

Después de la siesta viene la fiesta y, cuando se trata de fiestas, los británicos creen que España es sinónimo de una interminable. El estereotipo es que cada español es un bailarín profesional, moviéndose al ritmo del flamenco. En realidad, aunque el flamenco es una parte importante de la cultura española, no todos los españoles son guitarristas o bailarines. Sin embargo, la idea que se hacen es la de las fiestas en la calle y grandes carnavales; en su visión, el país entero parece vivir en un estado constante de desenfreno.

Grandes confusiones en el Reino Unido

Para muchos británicos, "tapas" parece ser un término universal para una comida en específico que se sirve en el bar. "¿Cuál es tu plato español favorito?", siempre viene seguido de un "tapas", como si las tapas no fueran una amplia variedad de platos pequeños, que van desde chorizo hasta calamares. Hay una tapa para todo lo que te puedas imaginar.

Hablando de confusiones culinarias, el desliz entre la comida mexicana y la española es digno de mención. En la mente británica, los tacos y burritos a menudo se consideran tan españoles como lapaella y la sangría. Este malentendido significa que algunos británicos podrían imaginar a los españoles disfrutando de tacos del mismo modo en que devorarían un plato de gambas al ajillo, cuando en realidad, esos tacos probablemente provienen de un restaurante Tex-Mex.

Para complementar estas confusiones, el ojo inglés no entrenado considera que la paella es un plato que debe llevar chorizo sí o sí. Muchos británicos creen que la paella auténtica no está completa sin este embutido picante, imaginando que los españoles deben estar bastante enamorados de combinar chorizo con mariscos.