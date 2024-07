Esta es la lata de atún que recomienda Fran Susín: triunfa en el Mercadona

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles consumen de media dos kilos de atún por persona al año, una cantidad importante que obliga a las marcas a ofrecer diferentes versiones de este producto de conserva tan aclamado. En aceite de oliva, de girasol, al natural, bajo en sodio, en diversos tamaños y presentaciones cada marca ofrece sus propios beneficios.

Este es el caso del Mercadona, que presenta atún de conserva en todas las variedades y entre los que resalta el atún natural. De hecho, el nutricionista y dietista Fran Susín, conocido en redes por compartir consejos para una dieta saludable y balanceada y trucos para bajar de peso o ganar masa muscular, afirma que el de aceite de oliva sería lo óptimo pero este no está elaborado con aceite de oliva virgen extra. Por tanto, siempre es mejor la opción de hacernos con el atún al natural y añadírselo nosotros mismos en casa.

El mercurio en las latas de atún

El mercurio es un contaminante ambiental que puede encontrarse en pescados y mariscos, incluido el atún enlatado. Este metal pesado puede ser perjudicial para la salud, especialmente en grandes cantidades, afectando el sistema nervioso y el desarrollo cerebral. Las especies de atún más grandes y longevas tienden a acumular más mercurio en sus tejidos. Por ello, se recomienda moderar el consumo de atún enlatado, especialmente en niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, para minimizar los riesgos asociados con la exposición al mercurio.

Sin embargo, Susín indica que, "si no comes atún en lata porque tienes miedo al mercurio, chicos, no le hagáis caso. Estos atunes son pequeñitos, los que pueden tener más cantidad de mercurio son los más grandes".

Atún en aceite de olvida vs en aceite de girasol

Al comparar atún en aceite de oliva y atún en aceite de girasol, el aceite de oliva destaca por su alto contenido en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Además, aporta un sabor más fuerte y característico al atún. Por otro lado, el aceite de girasol, aunque contiene más grasas poliinsaturadas y vitamina E, tiene un sabor más neutro que permite que el sabor del atún predomine.

Nutricionalmente, el aceite de oliva ofrece polifenoles antioxidantes que contribuyen a la salud general, mientras que el aceite de girasol es una buena fuente de vitamina E. No obstante, Susín explica que es mejor escoger el que contiene aceite de oliva o, incluso, sin aceite, que el de aceite de girasol. "Nunca elegiría atún en aceite de girasol, en ninguno de sus formatos, ya que sabemos que es un aceite vegetal refinado que es proinflamatorio".

Desventajas del aceite de girasol

El aceite de girasol, aunque es una fuente rica en grasas poliinsaturadas y vitamina E, presenta algunas desventajas. Una de las principales preocupaciones es que es alto en ácidos grasos omega-6, que, si se consumen en exceso, pueden promover la inflamación en el cuerpo y desequilibrar la proporción entre omega-3 y omega-6 en la dieta, lo que puede tener efectos negativos en la salud cardiovascular y en el sistema inmunológico.

Otra desventaja del aceite de girasol es su menor estabilidad al calor en comparación con el aceite de oliva. El aceite de girasol tiene un punto de humo más bajo y es más propenso a oxidarse y producir compuestos dañinos cuando se somete a altas temperaturas, como en la fritura. Esto puede disminuir sus beneficios nutricionales y aumentar el riesgo de efectos adversos para la salud, como la formación de radicales libres que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y diversas enfermedades crónicas.