Estas son las diez mejores tartas de Mercadona para celebrar San Valentín con tu pareja

Este viernes llega uno de los días más esperados para todas las personas con parejas, San Valentín, también llamado Día de los Enamorados. Es un día dedicado al amor y la amistad. En España y muchos otros países, las parejas suelen celebrarlo con regalos, cenas románticas y gestos especiales. Regalar flores (especialmente rosas), bombones, cartas de amor, joyas o detalles personalizados son algunos de esos gestos tan habituales como especiales.

Las cenas románticas es uno de los momentos únicos que no suelen faltar durante esta celebración. Se tiene mucho a salir fuera de casa en busca de restaurantes románticos, pero no hay nada más romántico que cocinar junto con tu pareja y preparar una cena especial con todo tipo de detalles. Una cena no es cena sin postre y uno de los mejores es una gran tarta, sea cual sea el sabor. Mercadona tiene un cuidado surtido en el que mezcla innovación, con sabores que marcan tendencia, y los clásicos, que siempre son un acierto.

Estas son las mejores tartas de Mercadona para el Día de los Enamorados

Tarta de Crema de avellana: Un postre que te conquistará por su suave crema de avellana y chocolate blanco decorada con chocolate blanco con bolitas crujientes, ¡insuperable!

Tarta Cookies & Cream: deliciosa combinación de la crema con una cobertura de cacao, coronada con galletas Oreo. Un sabor de mucho carácter, ¡la combinación más bestia!

Tarta 3 chocolates: un fascinante contraste de sabores y colores para los que les apasiona el chocolate en todas sus variedades. Además, es sin gluten. Se compone de tres capas de chocolate: una capa de chocolate negro, otra de chocolate con leche y otra de chocolate blanco, ¡la de los apasionados del chocolate!

Tarta Ferrer: una tarta muy elegante inspirada en los bombones Delizze, con un relleno muy especial de trufa y coronada con los bombones, ¡perfecta para los amantes de la avellana!

Tarta Red Velvet: Auténtica Cake Americana. Jugoso bizcocho y deliciosa crema de queso. ¡Déjate seducir por su atractivo color rojo! Es la más especial para este día ya que puede combinar a la perfección con una decoración romántica llena de corazones.

Tarta Carrot Cake: auténtica Cake Americana de bizcocho de zanahoria, nuez y canela combinada con una suave crema de queso. Con una divertida decoración de pequeñas zanahorias en la parte superior. ¡No te quedes sin probarla!

Tarta de queso: ideal para los verdaderos amantes del queso. Con un interior suave y cremoso, y el toque perfecto de dulzor, es una opción deliciosa que siempre conquista. ¡Un placer en cada bocado!

Tarta Selva Negra: Con su irresistible combinación de trufa y crema de cacao, coronada con cerezas, es el postre perfecto para ocasiones especiales. Su nombre, inspirado en la región alemana de la Selva Negra, refleja su origen y sabor auténtico. ¡Una tarta que siempre triunfa!

Tarta de la Abuela: un clásico que no te puedes perder. Con su base de galleta y chocolate, y una suave capa de nata, es el postre ideal para compartir con los que más quieres. Está coronada con dos deliciosas galletas que le dan el toque perfecto. ¡El sabor tradicional que te recordará a la cocina de la abuela!

Tarta de San Marcos: Esta joya de la repostería tradicional española combina un bizcocho tierno y jugoso, nata y una capa exterior de yema tostada. ¡La de toda la vida!

Esta es la mejor tarta para preparar con tu pareja

¿Quieres preparar la tarta con tu pareja para hacer el día aún más especial? Mercadona también ofrece es su página web una receta para preparar el postre más especial para tu pareja: Tarta de Requesón. Estos son los ingredientes que se necesitan: 150 g de galletas, 200 g de requesón, 150 g de queso suave, 200 ml de nata, mermelada de arándanos, 100 g de azúcar, 60 g de mantequilla y 3 huevos. Los pasos a seguir son muy sencillos:

Triturar las galletas y mezclar con la mantequilla. Se tiene que derretir previamente.

Colocar la mezcla de la galleta en un molde desmontable con papel vegetal y prensar bien hasta formar una base. Cocinar durante 5 minutos en el horno a 180 ºC.

Mezclar el requesón con el queso de untar suave, la nata, el azúcar y los huevos.

Con una batidora, conseguir una crema homogénea y sin grumos.

Servir en el molde con la base de galleta que habíamos preparado.

Cocinar durante 30 minutos en el horno a 180 ºC. Tiene que quedar tostada por encima, pero que se ondule, que 'baile' ligeramente al moverla.

Tiene que quedar tostada por encima, pero que se ondule, que 'baile' ligeramente al moverla. Servir con la mermelada de arándanos.

Para obtener una tarta con un centro más líquido y cremoso, Mercadona recomienda reducir 10 minutos el tiempo de cocción de la tarta y en los últimos 5 minutos utilizar la función grill para caramelizar la parte superior.