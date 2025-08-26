Por qué no hay un puente que conecta Europa y África: la razón te sorprenderá

Hoy en día contamos con numerosos avances en todos los ámbitos, desde la tecnología, hasta la alimentación pasando por la salud en general. Sin embargo, hay situaciones en las que por motivos técnicos, sociales o políticos no se han dado algunos avances en específico.

¿Por qué no hay un puente que conecta Europa y África?

Esto ocurre en el Estrecho de Gibraltar , donde pese a que, no se ha construido ningún puente que pueda conectar Europa con África. La verdad es que en otros lugares como China, Noruega o Portugal existen puentes con una longitud mayor a la del estrecho y sí se han construido.

Aunque en el pasado ya se han llevado a cabo distintas propuestas para la elaboración de un puente en el Estrecho, nunca se ha llevado a cabo. Las razones principales son las siguientes:

Profundidad: En el Estrecho la profundidad llega a los 900 metros, imposibilitando la construcción de cimientos y pilares estables.

Actividad sísmica: Se trata de una zona donde es frecuente la actividad sísmica submarina, que podría causar derrumbes de túneles en cualquier momento

Ruta marítima: Por el Estrecho pasan un gran número de barcos diariamente debido a que facilita el acceso entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. De esta manera, cualquier construcción afectaría al tráfico marítimo.

Dinero: El costo es otro punto clave. Construir un puente en dicha zona requeriría enormes recursos financieros.

Inmigración: Desde Europa no se ha dado el visto bueno a dicha construcción ya que conduciría a un aumento significativo de la inmigración ilegal desde África hacia Europa.

Una alternativa viable

Ante la imposibilidad de construir un puente, la idea de un túnel submarino ha ganado más tracción en los últimos años. Inspirado en el exitoso Eurotúnel, que une Francia e Inglaterra, este proyecto pretende conectar la ciudad de Punta Paloma, en Cádiz, con la ciudad marroquí de Malabata, cerca de Tánger. A diferencia de un puente, un túnel ofrece una solución más segura frente a las corrientes marinas y la actividad sísmica de la zona.

Aunque el túnel también presenta importantes desafíos, los gobiernos de España y Marruecos han mostrado un renovado interés en su construcción, especialmente ante la posibilidad de que esté listo para 2030, coincidiendo con la celebración conjunta del Mundial de Fútbol en ambos países junto con Portugal.

Este túnel tendría unos 42 kilómetros de longitud, de los cuales 27,7 kilómetros serían submarinos, a una profundidad máxima de 300 metros. Se plantea que en una primera fase se construya un solo tubo ferroviario, que permitiría el transporte tanto de pasajeros como de mercancías.

Puentes más grandes del mundo

Estos puentes son construcciones monumentales que no solo destacan por su longitud sino también por su complejidad técnica al combinar distintos tipos de terreno y vías de transporte, principalmente proyectos ferroviarios de alta velocidad. Ninguno de ellos conecta continentes, pero representan los mayores puentes que combinan tierra y agua en su trazado.

Entre los más grandes destacan principalmente los puentes ferroviarios en China, que debido a su extensión combinan largas secciones sobre el agua con tramos sobre terreno sólido.

El puente más largo del mundo es el Gran Puente Danyang-Kunshan, con una longitud de aproximadamente 164,8 kilómetros. Este colosal viaducto, inaugurado en 2011, forma parte del tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghái y atraviesa arrozales, lagos y diversos terrenos, combinando tramos sobre agua y tierra.

Otros puentes destacables incluyen el Gran Puente de Tianjin, con 113 kilómetros de extensión, el Gran Puente de Cangde con casi 116 kilómetros, y el Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, un puente marítimo de 55 kilómetros que combina tramos sobre agua con túneles sumergidos e islas artificiales.