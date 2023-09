Cómo reclamar la devolución de tu viaje a Marrakech tras el terremoto: esto es lo que dice la OCU

Cientos de españoles se han visto afectados a causa del terremoto de Marrakech. Por un lado, las personas que se encontraban en el país disfrutando de sus vacaciones y, por otro, las personas que ya tenían un viaje contratado desde España en estas fechas. Todos ellos han tenido que cancelar el hotel, excursiones y aviones con el gasto que esto supone.

Sin embargo, lo que todas estas personas se preguntan es quién se hace cargo de esas cancelaciones. La OCU ha emitido un comunicado en el que explica que el terremoto es una "circunstancia extraordinaria de fuerza mayor". Por lo que según la Organización no son los consumidores los que se tienen que hacer cargo de estos gastos.

Esto es lo que dice la OCU a todas las personas que tenían su viaje programado desde España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado en su web una lista de recomendaciones para todos aquellos que emprendan durante estos días su viaje a Marrakech. La OCU ha denunciado públicamente este documento porque cree que "la situación en destino compromete la seguridad de los viajeros". Por lo que exige al Ministerio que recomiende "el aplazamiento de los viajes una causa de fuerza mayor".

No obstante, la misma Organización expone que aplazar estos viajes tampoco es suficiente por lo que cree que se "debe permitir a los usuarios cancelar los viajes contratados sin hacer frente a las penalizaciones que figuran en los contratos". Para ello, argumenta que "no se trata de una cancelación voluntaria, sino una decisión motivada por la incertidumbre sobre las consecuencias personales y económicas que puede tener ahora mismo viajar a esa región de Marruecos".

De la misma manera, la Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido también al Ministerio de Asuntos Exteriores que inste "a las aerolíneas a que permitan a los usuarios cancelar los viajes contratados sin hacer frente a las penalizaciones de los contratos".

La OCU cree que si dicho Ministerio no rectifica esto podría suponer "un perjuicio grave a los consumidores" dado que se ven obligados "a asumir las consecuencias económicas de una situación de la que no son responsables".

Así mismo, la Organización recomienda que en la cancelación de vuelos, hoteles o excursiones se indique que es debido a "circunstancias de fuerza mayor". Si los proveedores no se hacen cargo de estas cancelaciones gratuitamente, la OCU también aconseja guardar toda la documentación "donde se recoja la negativa a proceder a la cancelación y los gastos ocasionados para en el futuro y a la vista de la evolución de los acontecimientos poder reclamar judicialmente si es necesario la devolución de estas cantidades".

La OCU también tiene en cuenta las cancelaciones de los españoles que se encontraban ya en Marrakech cuando ocurrió el terremoto

Pero, ¿qué ocurre con el resto de las vacaciones contratadas de los españoles que se encontraban en Marrakech en el momento del terremoto? En declaraciones a LA RAZÓN, la OCU explica que "también debería considerarse una circunstancia extraordinaria, ajena a la voluntad de los viajeros y por tanto, con derecho a reclamar aquellos servicios que no han podido disfrutar con motivo del terremoto".

Antes de viajar a Marruecos, se suele recomendar la contratación de un seguro de viajes desde España. De esto, la OCU expone a LA RAZÓN que "es cierto que los seguros no suelen hacerse cargo de las catástrofes naturales. Pero, en este caso, al tratarse de fuerza mayor, no entraría en juego (dicha cláusula) ya que se trata de un hecho imprevisible e inevitable que no tienen por qué sufragar los consumidores con su bolsillo". Por ello, la Organización cree que "todas las prestaciones han de restituirse al momento anterior a la celebración de los contratos, ya que las obligaciones derivadas de los mismos, son de imposible cumplimiento".