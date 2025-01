Una experta analiza el por qué enero siempre se hace eterno: "El principal culpable es diciembre"

El mes de enero es el enemigo de todas nuestras mañanas siempre que el despertador irrumpe sin permiso en nuestros sueños. El causante primero de nuestra falta de descanso. Pero, la verdad de todo este enigma sitúa su origen en algo más complejo de lo que en un principio podríamos pensar. Si bien lacuesta de enero es uno de los factores protagonistas, tan solo es el resultado de una lista de efectos. Si hay una época en las que las piernas pesan más, las expectativas den más vértigo de lo normal y le futuro sea todavía más incierto, es posible que se localice en alguno de los treinta y un días que dura este mes.

Por supuesto, para explicar este hecho, hemos de acudir al factor psicológico del asunto. Porque el cansancio físico y mental siempre encuentra su razón de ser en esta disciplina. Y es que, cómo no vamos a sentirnos cansados en enero cuando tenemos que sostener el peso de todo un año vivido, el pasado, y la tímida búsqueda de la esperanza del nuevo, el presente. En este sentido deducimos que el problema tal vez sea previo al que en un principio hemos fijado y enero solo sea las consecuencias del mismo. Para todo ello existe una respuesta tan convincente como verdadera.

En los últimos días, la biotecnóloga Azucena Martín compartió, en la red social X, sus pareceres respecto a la lentitud en la que transcurre enero desde un prima profesional. La publicación obtuvo una muy buena recepción por parte del público acumulando miles de interacciones. A lo largo de todo el hilo, se disecciona el problema frontal que reside en la sombra que nos deja la Navidad: "El primer culpable de que el mes de enero se nos haga tan largo es el mes de diciembre. Se trata de un mes lleno de vacaciones, fiestas, regalos y todo tipo de celebraciones", aclara.

Enero: un supervillano muy villano

La Navidad, para la mayoría, es la festividad más importante de todas y a su vez la más fugaz. En este periodo se desarrolla un sentimiento de satisfacción y bienestar que se comparte con los más cercanos. "Esa felicidad está ligada a la liberación de dopamina, la hormona encargada de mediar en los sistemas de recompensa. Estos son sistemas cerebrales que se encargan de generarnos placer ante estímulos que son beneficiosos para nosotros como especie", indica la profesional. Es entonces donde se genera cierta adicción, siempre que pasamos un tiempo agradable ansiamos repetirlo lo antes posible.

"Después llega enero, con sus 31 días, exactamente igual que diciembre, pero sin vacaciones, fiestas ni regalos. Ya no tenemos ese chupe de dopamina y, además, por comparación notamos mucha diferencia con diciembre", de este modo sufrimos ciertos efectos postvacacionales que crean ansiedad en el día a día. Algo parecido a lo que sucede con septiembre, después del subidón del verano. "Enero nos suele pillar con poco dinero, deseando que llegue la próxima nómina, y a veces con bastante incertidumbre por el año que llega. Eso no es terror como tal, pero sí una sensación de desazón que ralentiza nuestra percepción del tiempo" explica Martín pues la cuesta de enero no ayuda en esta disyuntiva.

La opinión de los expertos, ¿por qué enero es interminable?

"Por otro lado, hay estudios que demuestran que percibimos que el tiempo pasa más lento cuando vemos una película de terror. El miedo, en general, nos genera esa sensación. Es algo similar a cuando nos caemos y todo se ve a cámara lenta. Esa percepción nos hace estar más alerta", esclarece la biotecnóloga. El miedo se materializa en el vértigo que nos concede la presión de enero del que antes hablábamos. En este sentido, también influye el ambiente social, las concepciones que creamos en base a nuestras conversaciones: "Como escuchamos a todo el mundo decir lo largo que se hace, al final sentimos que a nosotros también se nos hace eterno."