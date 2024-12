Una experta en finanzas afirma que es mejor no heredar la casa de tus padres: "Es una forma de ahorrarte impuestos"

Heredar una vivienda es la única solución de cara a ser propietarios para algunas personas. Sin embargo, para poder heredar hay que pagar una serie de impuestos. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones grava la ganancia patrimonial obtenida por lo adjudicado en herencia y se debe liquidar en un plazo de seis meses desde el momento del fallecimiento del causante si los herederos quieren beneficiarse de la mayor parte de las bonificaciones fijadas por cada comunidad autónoma. También hay que pagar el impuesto de plusvalía municipal, también en un plazo de seis meses cuando se produce por mortis causa.

Sin embargo, aunque la mayoría de expertos lo recomiendan, el debate sobre si heredar, vender o donar está a la orden del día y hay opiniones de varios tipos. Una opinión diferente tiene Marta, creadora de contenido especializada en finanzas con más de 20.000 seguidores en Instagram. En un vídeo rápido explicó la forma ideal de actuar, según ella.

Transferir la propiedad y mantener el usufructo

"¿Tus padres quieren dejarte la casa en herencia? No, gracias", comienza diciendo la joven en el vídeo. Su idea se basa en transferir la nuda propiedad de la vivienda a los hijos mientras los padres se reservan el usufructo: "Si tus padres llevan mucho tiempo viviendo en esa casa, su valor seguramente se haya incrementado y cuando la pongan a tu nombre tendrás que pagar muchísimos impuestos por la ganancia de ese capital". Al abrir un fondo que ceda la propiedad y se mantenga el usufructo, estos impuestos se suprimiría, según ella. "¿Qué hagan un fondo para que pongan la casa vivan y así cuando fallezcan será mía y no tendré que pagar impuestos? Exacto", concluye.

¿Es efectivo este método?

La efectividad de este método depende de las circunstancias personales y del lugar donde se tribute. Esta propuesta elimina totalmente el Impuesto de Sucesiones, que en muchas comunidades autónomas puede llegar a ser una manzana envenenada. En algunos casos, esta transmisión podría llegar a estar exenta de tributar por IRPF, lo que evita una potencial ganancia patrimonial en el momento de la operación.

En cambio, otros impuestos se tendrán que pagar de igual manera como el de el de Donaciones y la plusvalía municipal. Además, si la plusvalía se paga por donación o venta el plazo es de 30 días y no de seis meses como en el caso de la herencia. Su vídeo acumula 3,7 millones de visualizaciones en Instagram, con comentarios para todos los gustos. Muchos explicaban que en sus comunidades ya no hay Impuesto de Sucesiones, otros se lamentaban por no tener propiedades y algunos directamente tachaban de falsa la información. Antes de tomar cualquier decisión en estos casos, se recomienda consultar varias opiniones de expertos antes de tomar la decisión.

¿Qué pasa si no pagas el Impuesto de Sucesiones de una herencia en seis meses?

El heredero puede llegar a perder parte de los derechos que posee sobre los mismos, tales como disponer de los bienes o ejercer algunos derechos de propiedad. Además, podría llegar a ser demandado por el resto de los herederos por la demora en el pago. El beneficiario podría enfrentarse a sanciones de hasta un 150% en intereses de demora del importe no pagado.