Un fallo en la web obliga a Sanidad a ampliar el plazo de inscripción al MIR 2026

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de que la página web de inscripción a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada se encuentra en mantenimiento por una incidencia técnica, situación que ha obligado a ampliar el plazo de inscripción a los exámenes.

"Seguimos trabajando para restablecer el acceso lo antes posible", ha explicado el ministerio en su cuenta oficial de X.

El plazo de inscripción a estos exámenes, comúnmente conocidos como MIR, se inició este lunes, 1 de septiembre, y debía prolongarse hasta el próximo día 12.

Ahora, Sanidad ampliará este periodo "para garantizar que nadie se vea perjudicado" aunque no ha especificado cuál será la nueva fecha en la que finalizará el plazo de inscripción.