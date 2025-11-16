La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la acusada de asesinar al anciano al que cuidaba

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para una mujer por presuntamente haber asesinado en agosto de 2023 en Ibiza a un anciano al que cuidaba prendiendo fuego a su casa, en la que se encontraban dos personas más, que pudieron escapar con vida de las llamas.

I.C.N. se sentará a partir del lunes en el banquillo de los acusados, donde un tribunal popular de la Audiencia de Baleares determinará si es responsable de asesinato con alevosía en concurso de normas con incendio.

Por los dos delitos, el ministerio público solicita para ella una pena de prisión permanente revisable y el pago de indemnizaciones a los hijos del fallecido que suman aproximadamente 211.000 euros.

Según el escrito de acusación, la madrugada del 3 de agosto de 2023 la mujer se dirigió al domicilio de la víctima, en Ibiza, donde el anciano se encontraba durmiendo junto a su esposa y con otra mujer que en ese momento se encargaba de sus cuidados.

La Fiscalía sostiene que I.C.N., que actualmente se encuentra en prisión provisional por estos hechos, consiguió acceder al interior del inmueble "probablemente con las llaves de las que disponía, al haber estado semanas antes cuidando" a los dos ancianos.

El ministerio público detalla que la mujer, a sabiendas de que estaban todos durmiendo a esa hora, se dirigió al garaje, "apiló una serie de cojines junto al coche" y les prendió fuego, tras lo que abandonó el domicilio y dejó que las llamas comenzaran a extenderse por el inmueble.

La acción provocó "un fuego descontrolado que envolvió la casa", del que pudieron escapar, gracias a la acción de los vecinos, dos de las personas -la anciana y la mujer que les cuidaba en ese momento- que se encontraban en su interior, según el fiscal.

No fue así en el caso del fallecido, que "era una persona absolutamente dependiente, por lo que, habiéndose extendido las llamas por toda la casa, fue incapaz de salir del domicilio" y murió tras sufrir múltiples quemaduras y asfixiarse intoxicado por monóxido de carbono, detalla el escrito.

Según el guion del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), el lunes está previsto que se constituya el tribunal popular, que dará inicio al juicio.