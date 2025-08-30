Sandra Moñino, nutricionista, tiene la cena perfecta antiinflamatoria de Mercadona: "Con estos 5 alimentos vamos a hacer..."

La inflamación crónica de bajo grado, ese enemigo silencioso que tan a menudo pasa desapercibido, se ha erigido como uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI. Su vínculo con patologías tan extendidas como la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión o ciertas enfermedades neurodegenerativas es cada vez más evidente. Ante este panorama, la alimentación emerge como una herramienta fundamental para su control. En este contexto, la nutricionista Sandra Moñino ha presentado una propuesta de cena antiinflamatoria, sencilla y accesible, cuyos ingredientes se pueden encontrar fácilmente en cualquier Mercadona. Reforzando esta línea de productos accesibles para el bienestar, los nutricionistas también destacan otros productos de Mercadona que pueden ser aliados en el proceso de adelgazamiento y mejora de la salud general.

En esta línea, la base de esta cena se asienta en unas ingeniosas "tostas prebióticas" elaboradas a partir de boniato. La clave de su poder reside en un truco culinario muy particular: al cocinar este humilde tubérculo y, posteriormente, enfriarlo durante al menos doce horas, su almidón se transforma en lo que se conoce como almidón resistente, un formidable aliado. Esta fibra actúa como un auténtico combustible para la microbiota intestinal, promoviendo la producción de ácido butírico, un potente compuesto con reconocidas propiedades antiinflamatorias en el organismo.

Además de esta base tan prometedora, Moñino complementa la cena con una acertada selección de grasas saludables y proteínas de calidad. Entre las grasas, se incluye el aguacate, rico en grasas monoinsaturadas y omega 3, esencial para la salud cardiovascular. Y para rematar la faena con un toque mediterráneo, el queso feta, que no solo aporta un sabor característico, sino también calcio y una dosis extra de proteína.

Un acierto para la dieta: la caballa como fuente proteica

No menos relevante resulta la elección de la caballa en conserva como principal fuente proteica de la cena. Este pescado azul, disponible a precios más que competitivos en el supermercado, se postula como una fuente excepcional de omega 3, ese ácido graso esencial conocido por su potente acción antiinflamatoria. Su bajo coste y su riqueza nutricional la convierten en una opción inteligente para quienes buscan incorporar hábitos saludables sin comprometer el presupuesto.

Así pues, este plato logra una combinación nutricional muy completa, reuniendo carbohidratos de liberación lenta, fibra prebiótica para el intestino, grasas saludables esenciales y proteínas de alto valor biológico. Más allá de sus indudables beneficios para la salud, la receta brilla por su facilidad de preparación y versatilidad. Es fácilmente adaptable y puede personalizarse con especias como la cúrcuma o la pimienta, que no solo realzan el sabor, sino que también potencian el efecto antiinflamatorio del conjunto. En definitiva, una opción práctica y efectiva para incorporar a la rutina alimenticia diaria.