Un grupo de alumnas de The British School of Barcelona participa en la misión espacial Hypatia II

La ciencia y la exploración espacial siguen siendo sectores donde la participación femenina es significativamente inferior. Según datos de Hypatia Mars, sólo 1 de cada 3 miembros de la comunidad científica es mujer y entre el colectivo de astronautas, sólo 1 de cada 10. Con el objetivo de visibilizar esta brecha y romper estereotipos de género, es fundamental fomentar la vocación científica entre las mujeres desde la educación, a través de programas educativos que incluyan proyectos inspiradores, metodologías innovadoras y referentes femeninos en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que desarrollen el interés de niñas y jóvenes por la ciencia y la tecnología desde una edad temprana.

Un ejemplo de proyecto inspirador e inclusivo es la misión Hypatia II, impulsada por Hypatia Mars, una organización dirigida por mujeres dedicada a impulsar la investigación y difusión de la exploración espacial, junto con la promoción del rol femenino en la ciencia. En el marco de este proyecto y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una tripulación íntegramente femenina ha llevado a cabo una misión de dos semanas en la Mars Desert Research Station (MDRS), en el desierto de Utah, simulando las condiciones de una expedición real en Marte.

Como parte de su compromiso con la divulgación educativa, el equipo involucró a un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato de The British School of Barcelona. Durante las semanas previas a la misión, catorce jóvenes con aspiración científica trabajaron conjuntamente en el diseño de un mecanismo de soporte para el cultivo de plantas en el espacio que pudiera garantizar unas condiciones óptimas de luz, agua, temperatura y entorno para dos conjuntos de semillas de tomate. A lo largo de la simulación en Utah, la tripulación monitorizó el crecimiento de las tomateras para evaluar su eficacia y comprender mejor cómo afectan las condiciones espaciales al crecimiento de las semillas.

Iniciativas como Hypatia II, liderada por la Dra. Estel Blay, ingeniera aeronáutica y doctora en ciencia y tecnología aeroespacial, no solo contribuyen a la investigación científica, sino que sirven de plataforma para mostrar modelos femeninos en el ámbito STEM. La organización aspira a acercar a las jóvenes a ejemplos reales y cercanos de científicas contemporáneas que pueden inspirar a las generaciones futuras y animarlas a seguir carreras en campos como la astrofísica, las matemáticas, la ingeniería y la biología.

La inclusión de mujeres en la ciencia no solo enriquece el ámbito académico y profesional, sino que también impulsa una visión más diversa e inclusiva del talento y del futuro científico. "Es una oportunidad increíble para nuestras estudiantes, que hayan podido experimentar de primera mano el trabajo en un proyecto científico de relevancia internacional y contribuir al avance del conocimiento en un entorno tan desafiante como el espacio", destaca Tanith James, profesora de física en The British School of Barcelona.