Más problemas en los trenes: la Guardia Civil evacua a 177 pasajeros de un tren averiado en Pueyo (Navarra)

Nuevos problemas para los usuarios de tren por otra avería en las instalaciones que ha obligado a evacuar a todos los pasajeros que viajaban desde Pamplona a Madrid.

La Guardia Civil de Navarra ha colaborado este domingo en la evacuación de 177 pasajeros de un tren Pamplona–Madrid que se había quedado parado entre las localidades de Garínoain y Pueyo por una avería en la infraestructura ferroviaria.

El incidente ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, debido a un enganchón en la catenaria.

El tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha y se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

Los pasajeros han sido trasladados a pie hasta las piscinas de Pueyo, donde han recibido agua y asistencia básica, hasta la llegada de los autobuses de Renfe que los han conducido a la estación de Olite para continuar viaje.

En el operativo han participado efectivos de Bomberos de Navarra, Policía Foral, Cruz Roja y Protección Civil, coordinados por SOS Navarra.

También han acudido técnicos de Adif que han comprobado que no hubiera electricidad residual en la catenaria para poder realizar la evacuación de los pasajeros con seguridad, explican desde el Gobierno de Navarra.

A las 14.36 horas se habia completado la evacuación de todas las personas que estaban en el tren. Han sido trasladadas a la piscina municipal de Pueyo mientras esperan la llegada de varios autobuses en los que podrán continuar su camino.