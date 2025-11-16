Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en el puerto de Benalmádena

El cadáver de un hombre de 57 años ha sido hallado en la mañana de este domingo en el puerto de Benalmádena (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. A las 8:45 horas, el 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo inerte flotando en el agua, en el pantalán 3 de Puerto Marina, el puerto deportivo de Benalmádena.

En consecuencia, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Cruz Roja, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.