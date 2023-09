"Hay que partirles las bragas": así han sido los whatsapp machistas de estudiantes de Magisterio en La Rioja

Han salido a la luz unas conversaciones repletas de comentarios machistas y homófobos donde algunos alumnos de Magisterio de primaria de la Universidad de La Rioja criticaban a los nuevos alumnos que comenzaban primero de carrera. Dichos comentarios han tenido lugar en un chat grupal de 200 personas que había sido creado con el propósito de organizar las novatadas.

"Últimamente son muy putas todas" y "hay que partirles las bragas" son algunos de los mensajes que se podían leer en este grupo de Whatsapp llamado "Novatadas magis primaria" en el que participaban alumnos de primero y segundo año.

Mensajes machistas acompañados de fotografías de alumnas de nuevo ingreso

Esta situación la ha dado a conocer hoy la Cadena Ser de Rioja. En estos comentarios participaron alumnos varones que incluso llegaron a compartir imágenes de chicas de nuevo ingreso en la Universidad con el único objetivo de valorar su físico. "¿Pero qué nenas están entrando?" se preguntaba uno de ellos, mientras que otros le respondían "espero que buenorras", "es un puto quesito de cabra del copón" y "otra que está como un puto queso babybel", eran algunos de los mensajes.

"Vaya jodida manteca" y "ojito como está la de la izquierda" son otros de los comentarios que se podían leer en dicho chat grupal. Uno de ellos anima el chat asegurando que va a contactar con una de ellas. Las respuestas de sus compañeros no tardan en llegar: "tiene pinta de facilona" o "hay que partirle las bragas", le anima otro compañero. No obstante, el alumno sigue adelante con la propuesta y responde "cuando quede con ella no las va a llevar (en referencia a las bragas) que últimamente son todas muy putas".

En el chat había más de 200 personas. Sin embargo, ninguno rechazó este tipo de comentarios salvo una alumna que comentó "dais asco JAJAJAJA". Otro alumno le contesto "ya estamos".

Pero los comentarios no son solo referidos a las mujeres, sino que también hay comentarios homófobos cuando otra alumna pasó por dicho chat un vídeo de un chico de nuevo ingreso. "Dile que no aceptan mariquitas en magisterio" expresó uno de los alumnos mientras que otro señalaba que "este tío promete".

La Universidad de la Rioja reacciona rápidamente

Esta misma mañana, después de ser conocedora de todo lo que había ocurrido, la Universidad de la Rioja ha tomado medidas. En primer lugar, han convocado a los estudiantes afectados a una reunión en la que el equipo directivo de la Universidad ha expresado su "condena" a tales comportamientos.

En un comunicado que ha hecho la Universidad recogen estos comentarios como "expresiones absolutamente rechazables: denigrantes, maleducadas y, en algunos casos, incluso violentas". El rector Juan Carlos Ayala ha añadido que "consideramos que son impropias de jóvenes y de los valores que deben promoverse en nuestra sociedad".

Es por ello que desde la Universidad han decidido "abrir un expediente informativo para recabar todos los detalles sobre el caso. El expediente podría activar el régimen disciplinario que fue recientemente aprobado por nuestra universidad en febrero de este año en línea con Ley de Convivencia Universitaria de 2022".

Además, en el comunicado añaden que se estudiarán los hechos y si estos son calificados como faltas muy graves, dichos alumnos podrían ser expulsados "desde dos meses hasta tres años" y con una anotación permanente en su expediente académico.

De la misma manera, desde la reunión, han animado a los alumnos a "presentar una denuncia a las personas que se hayan sentido dañadas por los mensajes contenidos en el mencionado grupo". También han aprovechado para recordar que las novatadas están "expresamente prohibidas en el campus" y que podrían acarrear "una falta muy grave en el reglamento de régimen disciplinario".