Un hombre conecta un USB con pornografía infantil a una televisión de un centro sociosanitario de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven por supuestamente almacenar material pedófilo en una memoria USBque estaba conectada a la televisión de una sala común de un centro sociosanitario.

Según la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se han intervenido 42 archivos que contenían fotografías y vídeos de explotación o abuso sexual infantil.

El hallazgo se produjo cuando los trabajadores del turno de noche realizaban una inspección rutinaria en las instalaciones y encontraron la citada memoria externa conectada el televisor de una sala de ocio.

Tras comprobar su contenido para averiguar a quién pertenecía, alertaron Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía, que se hizo cargo de la investigación.

Con autorización judicial, los agentes analizaron la memoria y confirmaron la presencia del material pedófilo, determinando la fecha y hora en que se había conectado al televisor. Descartaron que los hechos registrados se hubieran producido recientemente y no consiguieron identificar a ninguna de las víctimas.

No obstante, sí que pudieron identificar al supuesto dueño del USB, un usuario del centro. Los agentes intervinieron un ordenador y una tableta electrónica de este y se entrevistaron con varios testigos.

El joven, de nacionalidad española, reconoció los hechos y aseguró que se había descargado el material de una conocida red social. Fue arrestado como supuesto autor de un delito de corrupción de menores.