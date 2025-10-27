Ni el detergente ni el suavizante: Mercadona desvela el verdadero culpable del mal olor de tu ropa

La lucha contra los malos olores en la ropa tiene un nuevo frente. No se trata ya de enmascarar con suavizantes, sino de atacar la raíz del problema: las bacterias. Mercadona, a través de su marca Bosque Verde, ha puesto en el mercado un desinfectante textil que promete eliminar hasta el 99,9 % de los gérmenes, una cifra que redefine el concepto de colada limpia en muchos hogares.

Sin embargo, este producto no está pensado para sustituir al jabón de toda la vida. Su función es la de actuar como un potente aditivo higienizante, un refuerzo que se añade al lavado para asegurar un nivel de desinfección profundo. Se trata de una solución diseñada para complementar, no para reemplazar, garantizando que la limpieza vaya más allá de lo meramente superficial.

De hecho, esta capacidad para erradicar las bacterias es lo que lo convierte en un aliado contra los olores más rebeldes. El tufo a humedad en las toallas o el rastro persistente del sudor en la ropa deportiva son consecuencia directa de microorganismos que los detergentes convencionales no siempre logran neutralizar, una idea que es la verdadera fuente del problema.

Una fórmula sin lejía para todo tipo de ropa

Precisamente, una de las claves de su éxito reside en su composición. Al no contener lejía, se puede emplear con total tranquilidad en cualquier colada, sin importar si la ropa es blanca, de color u oscura. Esto garantiza que no dañará los colores ni los tejidos, lo que amplía enormemente su campo de aplicación a prendas delicadas que requieren una higiene extra pero no soportan productos agresivos.

Por otro lado, su aplicación es sumamente sencilla. Basta con verter tres tapones en el compartimento del suavizante para que el producto actúe en la fase de aclarado. Una de sus ventajas más notables es su eficacia incluso con agua fría, un detalle no menor que permite proteger los textiles y, al mismo tiempo, conseguir un considerable ahorro en la factura de la luz.

En este sentido, el desinfectante está especialmente recomendado para la ropa de deporte, textiles de bebé, sábanas o toallas, que tienden a ser un foco de bacterias. Disponible en una botella de un litro, su precio de venta es de 2,10 euros, lo que lo posiciona como una solución económica y al alcance de cualquier bolsillo para el cuidado de la ropa de toda la familia.