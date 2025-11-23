Ingresa en prisión un grupo itinerante especializado en robos en viviendas unifamiliares en Vizcaya

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bakio (Vizcaya) a tres hombres, de 28, 27 y 25 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en robos en domicilios, a los que se atribuye, al menos, quince robos cometidos en los meses de octubre y noviembre en viviendas unifamiliares en las comarcas de Busturialdea y Mungialdea. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes de la Ertzain-etxea de Gernika-Lumo comenzaron a investigar este mes de noviembre la presencia de este grupo itinerante, formado por varias personas, muy reincidente y con una alta movilidad, lo cual dificultaba su detección.

Desde su llegada a Vizcaya, este grupo de ladrones ha cambiado varias veces de vehículo de alquiler y sus componentes también han ido cambiando de domicilio con estancias cortas en alguna vivienda rural o en pisos de alquiler vacacional.

Según las averiguaciones del equipo investigador, el grupo se movía principalmente y controlaba barrios, caminos y carreteras vecinales con presencia de viviendas unifamiliares, las cuales vigilaban y elegían antes de perpetrar el robo. Su 'modus operandi' consistía principalmente en acceder al domicilio tras forzar puertas, ventanas o a través del balcón en plantas bajas. Su objetivo eran joyas, relojes, dinero o enseres que consideraran de valor.

Después de un trabajo policial de seguimientos y vigilancias, un dispositivo dio su fruto este pasado jueves, justo después de que los delincuentes efectuaran su último robo en una casa de la localidad de Gamiz-Fika.

Ertzainas del dispositivo detectaron a dos varones encapuchados en el balcón de la casa y un tercero que esperaba en un coche para emprender la huida, a gran velocidad, por carreteras locales y caminos vecinales. Su destino era Bakio, donde varias patrullas les cerraron el paso a la entrada a este municipio.

Identificados los ocupantes del vehículo, se procedió a su detención por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal y por varios delitos de robo en domicilio. Tras las detenciones, todas las investigaciones y los análisis efectuados permiten atribuir a este grupo quince robos en viviendas cometidos en octubre y noviembre en Mungia, Gamiz-Fika, Gatika, Busturia, Forua, Murueta, Meñaka, Bakio y Barrika, este último perteneciente a la demarcación de Getxo.

Los recursos policiales también localizaron en una zona rural cercana a Bakio un lugar debajo de la maleza donde los autores escondían parte del botín, algunos de los objetos sustraídos, joyas, bisutería y relojes, así como herramientas utilizadas en los robos, como destornilladores.

Así mismo, este pasado sábado se realizó una entrada y registro en el lugar de alojamiento de los detenidos, una vivienda vacacional, con la pertinente autorización judicial. En el registro se recogieron para su análisis varias evidencias, teléfonos móviles, un joyero, ropa y calzado, supuestamente utilizado en los robos.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes en la Ertzain-etxea, los tres arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de guardia en Gernika-Lumo, donde se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.