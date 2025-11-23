Así deja una madre okupa con tres hijos un piso al ser desalojada: “No se puede estar del olor que hay”

Los okupas se aferran a las viviendas a las que han entrado de forma ilegal y expulsarles es muy difícil. El camino judicial es largo y tedioso mientras que tomar otro tipo de medidas es arriesgado e incluso delictivo. Una de las tácticas más habituales es cortar los suministros básicos, pero esa acción en España puede ser considerada delito de coacciones, a excepción de Barcelona tras un acuerdo de los jueces. El Senado ya ha aprobado una proposición de ley para que cortar el agua o la luz a los okupas no sea delito y ahora todo está en manos del Congreso.

Desalojar a los okupas y recuperar el piso no es algo sencillo y muchas personas recurren a empresas de mediación o desokupación para intentar negociar una salida por la vía extrajudicial. Muchas veces se acaba llegando a un acuerdo, que puede ser más o menos amistoso, y la casa vuelve al propietario. Sin embargo, la pesadilla,como mostró Kathy a LA RAZÓN,no siempre acaba porque los okupas dejan el inmueble en unas condiciones inhabitables. No es una excepción y son muchos los casos de este tipo, pero el vídeo compartido en Instagram por 'Desokupaciones Team C. Real' es especialmente llamativo.

Una entrega de llaves con sorpresa

"Nos encontramos en Albacete, hoy venimos a recoger unas llaves para entregar la vivienda al propietario", afirmaba uno de los miembros de la empresa. Parecía que iba a ser algo fácil ya que era simplemente coger las llaves y la negociación ya estaba hecha, pero se llevaron una amarga sorpresa. Contextualiza el caso: "Una chica con tres niños que tenían dentro". Una familia vulnerable con la que la empresa quiso tener un detalle: "Intentamos ayudarla de la mejor manera posible para que no se quedase en la calle".

Sin embargo, pagó la ayuda de forma ingrata: "Vais a ver después de ayudarla lo guarra que es y cómo ha dejado el piso adrede, jodiendo al propietario a no poder más", afirma el miembro. Abrieron la puerta de la vivienda y fueron mostrando habitación a habitación lo que era un auténtico estercolero.

Así estaba la casa

"Mirad", afirma mientras abre la puerta. Lo primero que muestra es el salón, donde hay comida y papeles repartidos. "Qué asco", reaccionaban nada más entrar. Aunque la palabra suene demasiado fuerte, parece complicado verlo de otra manera por lo que se aprecia en otras habitaciones como la propia empresa muestra y narra: "Han tirado mierdas de peque por todos sitios". Las heces se pueden ver en varias habitaciones de la casa.

El baño tampoco es una excepción porque la bañera está llena de orina, como explican desde la empresa, que incide: "Lo han dejado todo lleno de mierda aposta para joder al propietario, aquí no se puede estar del olor que hay. Esto es insoportable". Al salir del piso, reflexiona: "Esto es lo que nos encontramos diariamente. Hay personas a las que con toda nuestra buena intención intentamos ayudar porque tienen niños, para que no se queden en la calle, y son tan sinvergüenzas que al final son capaces de dejarlo todo estropeado adrede, pero nuestro objetivo es desalojar la vivienda y seguimos entregando llaves".