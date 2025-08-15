Interior: los medios estatales cubren las peticiones de las autonomías por los incendios

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección, el CECOD, para incendios forestales presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha constatado que los medios estatales desplegados en la lucha contra los incendios cubren las peticiones que han realizado las comunidades afectadas.

Así lo han señalado fuentes de Interior tras la reunión, donde se ha analizado la evolución de los 16 incendios forestales en cuya extinción participan medios estatales.

Una reunión que ha verificado que "esos medios cubren las necesidades comunicadas por las comunicaciones autónomas afectadas".

Y tras las previsiones de altas temperaturas, el CECOD ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para extremar la prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades.

Feijóo pide más medios contra los incendios

Lo ha hecho en un día en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado más medios del Ejército para lucha contra el fuego.

Según datos del Gobierno, en la actualidad la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene desplegados 1.300 militares en la lucha contra el fuego en doce incendios forestales, a los que se suman 2.100 en tareas de apoyo logístico y de mando en un trabajo para el que tienen desplegados 440 medios.