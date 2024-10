Una investigación analizará si la contaminación del Mediterráneo aumenta el riesgo de trastornos psiquíatricos

Equipos de investigación de diez países (Francia, Polonia, España, Marruecos, Túnez, Malta, Italia, Francia, Líbano, Egipto y Australia), integrados por por siete universidades (entre ellas la Jaume I, de Castellón), nueve centros e institutos de investigación y tres pymes, coordinados por el profesor Marc Landry, del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Burdeos, estudiarán los trastornos psiquiátricos y las comorbilidades causadas por la contaminación en el área del Mediterráneo, según informa Ep.

El proyecto, llamado Psychiatric disorders and comorbidities caused by pollution in the Mediterranean area (PsyCoMed) se basa en la hipótesis de que los contaminantes presentes en el esta zona exponen a las poblaciones cercanas a un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas, como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia y los trastornos del control de impulsos.

En los últimos años, numerosos grupos científicos han descubierto que la contaminación del aire es una de las amenazas más perniciosas para la salud humana, y han demostrado que aumenta el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, neurodegenarativas o diabetes. Pero también hay evidencia de los efectos perniciosos que las PM2.5 (suspensiones de fragmentos minúsculos de sólidos y gotitas líquidas) tienen en la salud mental, ya que su inhalación continuada activa mecanismos neuro inflamatorios en el sistema nervioso central.

Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 millonésimas de metro (unas 30 veces más finas que un cabello humano) y son tan pequeñas que pueden penetrar en las zonas más recónditas del organismo.

La investigación, financiada por la Comisión Europea a través del programa Horizon Europe, se realizará se correlacionando estudios preclínicos in vitro, in vivo y ex vivo de las vías inflamatorias sistémicas y centrales -que son activadas por los estresores ambientales y afectan a las funciones cerebrales- para comparar sus resultados con estudios clínicos de poblaciones originarias de diferentes áreas de la zona mediterránea.

Entre los proyectos liderados por los grupos de investigación de la universidad pública de Castellón se encuentra el análisis del impacto sobre el sistema nervioso de los microplásticos y nanoplásticos en periodos de alta vulnerabilidad cuando la barrera sangre-cerebro puede resultar más permeable, como el desarrollo embrionario.

Una característica única del proyecto PsyCoMed es la selección de sustancias naturales con posibles efectos antiinflamatorios y terapéuticos para tratar enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Los productos naturales aportan varias ventajas como agentes terapéuticos sobre las drogas sintéticas, entre ellas que es extremadamente improbable que se conviertan en nuevos contaminantes, informa Ep.

Además de proporcionar una nueva evidencia sobre los mecanismos celulares y moleculares involucrados en los efectos de la contaminación sobre la salud mental, PsyCoMed desarrollará un inventario de sustancias que pueden mitigar la enfermedad mental y determinará la gravedad de su impacto en la salud mental, con la finalidad de ofrecer medidas preventivas que favorezcan un tratamiento adecuado para los trastornos mentales.