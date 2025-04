«La UE es una isla. En 140 países del mundo, las cosas no van bien»

Reduce los objetivos a diez y le da prioridad al sector agrario ¿por qué?

El sector agrario es estratégico y afecta a todo. Si lo desarrollas reduces el hambre y mejoras la salud. Además, genera capitales que permiten apostar por más educación... Lo mismo ocurre con la de la igualdad de género. En varios casos los ODS son redundantes.

¿Estamos hoy más lejos de cumplir con los ODS?

Los objetivos nacieron en 2015 y quien lideró la negociación de los fondos fue Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoy director general de la OMS, quien, por cierto, ocultó la epidemia de cólera que hubo durante su mandato como ministro de Sanidad en Etiopía. Era un activista presidente del Frente de Liberación Popular de Tigray y protegido de China. Su nombramiento ya fue criticado por Human Rights Watch. Además, de cara a los economistas si realmente se quisieran acometer, se hubieran fijado variables medibles y no tan genéricas. Como tal son objetivos loables, pero de carácter finalista, faltan las variables intermedias. Quiero ir de aquí a Roma, ¿ok? Pero dime por dónde, cuál es el camino, si tengo que atravesar los Alpes o voy a Tarragona y en barco. ¿Por qué lo plantean con carácter genérico, sobre todo teniendo en cuenta que hay países que tienen probado cómo han alcanzado muchos de estos objetivos? No se trata de inventar nada nuevo. Esa es la hipocresía de los objetivos: que no tienen indicadores medibles como puede ser la inflación, los tipos de interés, el déficit público, el índice de corrupción. Si los hubiera, de un año para otro, las Naciones Unidas podrían preguntar a cualquier presidente de esos gobiernos ¿cómo han mejorado o no en su indicador de corrupción por ejemplo? ¿Cómo es posible que haya más de 60 países que no dispongan de un mínimo censo agrario? ¿A qué se está destinando el dinero?

En el informe sugiere la posibilidad de aplicar sanciones…

Exacto. Mira, un ejemplo del Tribunal de Cuentas. En algunas regiones más de un 30% de los ayuntamientos no rinden cuentas. Y por eso estamos planteando que se les eliminen las subvenciones o las transferencias económicas hasta que no estén presentadas. Luego se verán si están bien o mal auditadas. Hasta las pymes están obligadas a tener una auditoría independiente de sus cuentas, pero resulta que hay instituciones públicas que no están rindiendo. Si lo extrapolamos a los países es un poco lo mismo. El caso de China es significativo. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo reparaciones de guerra, pero en el caso de la pandemia no ha habido ninguna exigencia por todo el destrozo económico que ha causado el COVID en el mundo y se sabe de dónde ha venido, de esos mercados ene China donde se mezclan diariamente millones de personas con millones de animales portadores de coronavirus. El país necesita una fuerte inversión en sanidad.

Su estudio salió días antes de la guerra arancelaria ¿qué panorama abren estos aranceles?

Habrá inflación importada. Para que se llegue al hambre cero tienes que contar con estabilidad de precios. Si tienes una situación de inflación eso es imposible. Así que ¿qué va a ocurrir ahora? Siempre que se generan aranceles se producen dos fenómenos: desviación de comercio y creación de comercio. Eso significa que se crea y se desvía comercio entre los diferentes países afectados. La cuestión es que siempre hay un periodo de tránsito donde, como el arancel en realidad es un impuesto, se generen situaciones de inflación más en unos sectores que en otros.

¿Es necesaria una visión más local de los ODS?

Los ODS no están pensados tanto para los países europeos como para los países en desarrollo. A nosotros no nos tienen que decir en principio eso de lograr «hambre cero», porque eso ya lo tenemos claro aunque haya reductos de pobreza, pero son problemas distintos. ¿Cómo vas a hablar de «trabajo decente» en la mayoría de países del mundo si no hay pensiones de jubilación o pueden trabajar los niños? Tenemos que ser conscientes de que vivimos en una isla y en los países que no forman parte del área desarrolladacomo los de la Unión Europea o Australia, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur.... ¿cómo puedes hablar de tener ciudades sostenibles si ni siquiera estás potenciando tu autodesarrollo agrícola?

Los países ya desarrollados vemos aumentar la pobreza, ¿retrocedemos en desarrollo?

En Europa estamos en una burbuja. Los flujos migratorios hacia los países desarrollados están aumentando, y eso es porque en la mayor parte de países del mundo, 130 o 140 de los 195 que hay, la situación no va bien. Porque si no, no querrían venir. Aunque es cierto que la impresión es que empeoramos, y efectivamente si resulta que tenemos sectores hiperregulados y hay países con los que hacen competir a nuestros productores con las manos atadas a la espalda.