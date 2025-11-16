Un joven español revela cómo es la comida en su instituto de EE UU: "A veces hasta me encuentro mal"

Viajar o residir temporalmente en otro país -ya sea para estudiar, trabajar o visitar a familiares- ofrece una de las experiencias más enriquecedoras y formativas que existen. El contacto directo con otras culturas permite comprender nuevas costumbres, comparar modos de vida y descubrir realidades que, desde el otro lado del mundo, a menudo pasan desapercibidas. Esto no solo ayuda a ampliar horizontes, sino que también aportan una perspectiva más global y crítica del día a día.

Ese aprendizaje se refleja, sobre todo, en los aspectos más cotidianos: la organización de los centros educativos, los horarios, los hábitos sociales o algo tan elemental como la comida. Precisamente, estas pequeñas diferencias son las que más llaman la atención a quienes viven una temporada fuera. Este es el caso de un joven español que estudia en Estados Unidos y que ha decidido mostrar cómo es, en realidad, la comida que se sirve en su instituto. Dani, conocido como @dakhtaar en TikTok, utiliza esta red social para compartir los aspectos más llamativos de su día a día en suelo estadounidense.

En uno de sus últimos vídeos, el joven asegura: "Así es la comida de un instituto de EE UU, aunque parezca que lo estoy comiendo, tiene muy buena pinta, realmente no lo tiene y no sabe bien". Tras mostrar el plato, explica que normalmente cuenta con dos opciones: "o cogerte un cacho de pizza, o cogerte una ensalada, que es lo que me suelo coger casi siempre, y pollo, pero de muy mala calidad". "Luego aparte te dan opción de cogerte ensalada, fruta o cosas de estas congeladas, que tampoco tienen mucho sabor", continúa.

Ante este panorama, el creador de contenido recomienda traer la comida preparada de casa, como él reconoce hacer habitualmente, "o irte fuera a comer si tienes la suerte de que puedas, o pedir por internet que te lo traigan al colegio, y lo vas a recoger en la hora del almuerzo". Con respecto a la ensalada que opta por comer, confiesa que aunque no sea mucho, es gratis, "por eso lo cojo". El joven español acompaña el plato principal por un snack de pan con queso, que si bien reconoce que no es muy satisfactorio, "es mejor que la comida que hay aquí". "La verdad es que la comida del instituto no es lo mejor del mundo y no me alimenta muy bien, y a veces hasta me encuentro mal por comerla", concluye en el vídeo, que ya cuenta con más de 13.000 'me gusta'.