Un joven mata supuestamente a su madre en Villagarcía de Arosa y se precipita desde un tercer piso

La Policía Nacional investiga como un posible caso de matricidio la muerte violenta de una mujer en el municipio pontevedrés de Villagarcía de Arosa tras precipitarse su hijo desde un tercer piso.

El suceso, según fuentes consultadas por Europa Press, se produjo sobre las 18.30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha indicado que la investigación apunta a que un joven, de 22 años, atacó a su madre, de 61 años, que fue encontrada boca abajo y "entre abundante sangre".

El varón, que sufrió lesiones muy graves, se encuentra ingresado en el Hospital de Salnés, custodiado por la Policía Nacional, en estado crítico.

Abel Losada ha señalado que, a expensas del resultado final de las investigaciones que se encuentran en una fase muy iniciales, se puede apuntar "con toda la prudencia" a que no hay participación de más personas en este suceso.

Hasta el punto se desplazaron la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón, informa Ep.