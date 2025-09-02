Jugador de fútbol marroquí nada hasta Ceuta porque quiere jugar en el Málaga o en el Real Madrid

El jugador marroquí Issa Achour, defensa del Moghreb Tetuán, ha llegado nadando a Ceuta tras tres horas en el mar. Tomó la decisión de abandonar su país tras enterarse de que su equipo había decidido liberarlo. Lo hizo pocas semanas después de que su excompañero, Mohamed Zitouni, hiciera lo mismo.

El jugador emprendió la peligrosa travesía de más de tres horas, enfrentándose a unas condiciones climáticas adversas que casi le cuestan la vida. A pesar del agotamiento y el miedo, Ashour logró llegar a las costas de Ceuta, físicamente agotado, pero aferrado a la esperanza de un nuevo comienzo, informan medios marroquíes

Ashour se encuentra temporalmente en el centro de inmigración de Ceuta, donde vive junto a su excompañero de equipo, Mohamed Zitouni, mientras espera que se le registre su estatus legal. El joven jugador desea mantener el contacto constante con su familia en Marruecos, con la esperanza de que este doloroso paso le abra las puertas a una carrera profesional en el extranjero. Ha expresado su deseo de unirse a un club español, ya sea Madrid o Málaga, inspirado por la estrella brasileña Marcelo. Cree que su viaje, a pesar de su dureza, podría ser el comienzo de una nueva y ambiciosa carrera, después de que se le cerraran todas las puertas a los estadios marroquíes, aagregan.