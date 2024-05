La Justicia ordena repetir el juicio del anciano de Porreres que mató al ladrón que irrumpió en su casa

La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha ordenado la repetición del juicio contra Pau Rigo, el anciano que fue absuelto de homicidio tras matar a tiros a un ladrón que entró a robar en su finca rústica de Porreres (Mallorca) en 2018.

El tribunal ha declarado nula la sentencia que absolvió al hombre de 83 años al considerar que durante el veredicto del jurado popular y sus mayorías necesarias se cometió una infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión.

El anciano que mató a un ladrón que asaltó su casa en 2018 en Porreras, una localidad mallorquina de 5.000 habitantes, relató en el juicio ante el jurado el "miedo" que pasó durante el robo. "Me entró el pánico, me vi que me mataban", expresaba el hombre, de 83 años.