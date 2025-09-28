Mario Alonso Puig, médico y conferenciante: "Expresar lo que llevamos dentro no es un lujo, es una necesidad"

Para el doctor Mario Alonso Puig, referente en crecimiento personal y bienestar emocional, el verdadero coraje no consiste en aparentar fortaleza, sino en reconocer y compartir lo que ocurre en nuestro interior. En una de sus más recientes reflexiones, el especialista ha subrayado que expresar nuestras emociones es una forma de aliviar la carga mental y recordar que no estamos solos.

"Callar lo que sentimos nos aísla; compartirlo nos une", ha explicado, destacando que la vulnerabilidad abre la puerta a la conexión genuina con los demás.

El valor del apoyo emocional en tiempos difíciles

Puig insiste en que hablar de lo que nos duele no nos hace débiles, sino profundamente humanos. Al poner palabras a nuestras emociones, permitimos que otros nos acompañen y, al mismo tiempo, creamos un espacio de confianza donde la empatía y la comprensión reemplazan al juicio.

Además, anima a todos a convertirse también en ese apoyo para quienes nos rodean: "A veces no necesitamos soluciones, solo alguien que nos escuche y permanezca a nuestro lado", afirma el médico.

La mente: una herramienta para sanar o para sufrir

En sus libros Vivir es un asunto urgente y El camino del despertar, Puig explica que la forma en la que gestionamos nuestros pensamientos influye directamente en nuestra calidad de vida. Observar la mente y aprender a dirigirla con consciencia puede evitar que quedemos atrapados en narrativas negativas y abrirnos a una vida más serena y equilibrada.

La lectura como refugio del alma

Otro de los pilares que el Dr. Puig destaca en sus conferencias y publicaciones es el poder de los libros para transformar nuestra visión del mundo. La lectura, señala, no solo amplía conocimientos, sino que fortalece la mente y alimenta el espíritu, ayudándonos a encontrar nuevas perspectivas en medio de la incertidumbre.

Un mensaje para vivir con más humanidad

Con su estilo cercano y práctico, Mario Alonso Puig continúa inspirando a miles de personas a vivir con más consciencia, autenticidad y compasión. Porque, como él mismo recuerda, dar voz a nuestras emociones puede ser el primer paso hacia la libertad emocional y el bienestar interior.