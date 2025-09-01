Marlaska apela al consenso contra la emergencia climática para proteger a la sociedad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado al consenso nacional para mejorar "la capacidad de respuesta" del Sistema Nacional de Protección Civil ante la emergencia climática, con el fin de "garantizar la seguridad" de los ciudadanos porque "los riesgos son ya sistémicos y de gran alcance".

Marlaska se ha referido así en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', que clausura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que, además, han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En su discurso, el titular de Interior ha destacado que el objetivo de su departamento es "fortalecer aún más el Sistema Nacional de Protección Civil", entre "todos y cada uno de sus actores", porque la emergencia climática supone ya "una amenaza de peligrosidad creciente" para la sociedad española.

Al respecto, ha subrayado que la ciudadanía "demanda un sólido consenso nacional" para "diseñar una estrategia integral y anticipatoria" que el ministerio "afronta con responsabilidad".

"Necesitamos una acción urgente y coordinada a nivel global para mitigar sus efectos y construir comunidades más resilientes", ha dicho el titular de Interior.

Un "reto" y un "desafío" que su departamento asume "como una obligación" para "garantizar la seguridad de la ciudadanía española".