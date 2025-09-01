Un marroquí bate el récord de coche cargado de bártulos y causa escándalo en Italia

La fotografía se ha hecho viral en Italia y nadie se explica por qué no intervinieron las autoridades. Un automóvil, que era conducido, según todos los indicios por un marroquí, recorrió todo el país, de sur a norte, hasta embarcar en Génova camino de sus vacaciones. La fotografía no ofrece dudas, no cabía un bártulo más y la conducción en esas condiciones suponía un riesgo, no sólo para las ocupantes del vehículo sino para los demás usuarios de la vía.

El vehículo fue avistado en la autopista de Génova y en el puerto de la capital de la región de Liguria, donde la escena dejó atónitos a los usuarios de la vía, quienes rápidamente la documentaron en aplicaciones como TikTok y X. Las reacciones variaron entre quienes encontraron el incidente divertido y sorprendente, y quienes criticaron lo que consideraron la imprudencia y negligencia del conductor, sobre todo dado el peligro potencial que la situación representa para la seguridad vial.

Según el periódico italiano "La Stampa", el coche, matriculado en la región sureña de Reggio Calabria, apareció sobrecargado, incluyendo el techo, el maletero e incluso el interior de la cabina. El vehículo recorrió una larga distancia de sur a norte antes de llegar a Génova, donde abordó un crucero con destino no especificado.