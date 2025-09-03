Un marroquí va a casarse y...se presenta su legítima con todos sus hijos

La ciudad de Tetuán fue testigo de un espectáculo bochornoso cuando una mujer irrumpió en una fiesta nupcial que estaba a punto de comenzar; anunció a los invitados que era la primera esposa del novio, quien estaba tan contento con la que iba a ser su nueva esposa.

Según la información disponible que citan medios marroquíes, la mujer en cuestión llegó con sus hijos, lo que generó unaa enorme confusión y caos entre los invitados y provocó la suspensión "de las actividades artísticas de la fiesta" y "suscitó una oleada de dudas sobre el compromiso de las partes con las leyes relativas al matrimonio y la poligamia".

Los servicios de seguridad intervinieron rápidamente tras ser notificados del incidente, abriendo una investigación para determinar las circunstancias. "Este incidente sirve como recordatorio de que la ley marroquí exige el consentimiento de la primera esposa en casos de poligamia, tal como lo estipula el Código de Familia. Cualquier violación de estas disposiciones legales está sujeta a responsabilidades", aseveran esos medios.

Este incidente vuelve a suscitar el debate sobre la poligamia en Marruecos y la necesidad de que los cónyuges respeten las disposiciones legales para garantizar los derechos de todas las partes, en particular en lo que respecta a la dignidad de la primera esposa y sus hijos.