CD’s en el balcón: el truco casero que nadie te había contado

Durante años, los CD’s fueron la joya tecnológica de cualquier casa: música, películas, fotos y programas informáticos llenaban estanterías y cajones. Pero con la llegada de las plataformas digitales y el almacenamiento en la nube, quedaron prácticamente obsoletos.

Sin embargo, en 2025 han encontrado un uso inesperado y cada vez más visible: colgados en balcones y terrazas, reflejando la luz del sol como si fueran pequeños espejos en movimiento. Y no, no es una moda decorativa ni una tendencia estética retro: es un truco sencillo para resolver un problema cotidiano.

Un método simple pero eficaz

El truco con CD’s que todos están usando en sus balcones en 2025 (y no, no es decoración) Unsplash

El reflejo que producen los CD’s al moverse con el viento y recibir la luz solar genera destellos intermitentes que resultan incómodos para muchas aves. Para ellas, estos brillos repentinos funcionan como una señal de alerta, lo que las mantiene alejadas de la zona.

Por eso, colgar CD’s en balcones, terrazas o jardines se ha convertido en una estrategia casera y ecológica para evitar que palomas, gorriones u otras aves se posen en lugares donde pueden causar suciedad, dañar macetas o molestar con su presencia constante.

Por qué funciona y cómo hacerlo bien

Este método aprovecha algo tan simple como la luz y el movimiento para crear un efecto visual disuasorio. Cuantos más reflejos se produzcan, más incómodo será para las aves acercarse. Por eso, lo ideal es colgar varios CD’s con hilos o cuerdas en puntos estratégicos del balcón, procurando que el viento los mueva con facilidad y que reciban la mayor cantidad de luz posible.

Complementos para un balcón protegido

Aunque este truco es útil, no siempre es suficiente si el problema con las aves es persistente. Puede combinarse con otras soluciones seguras y respetuosas, como:

Plantas aromáticas como el romero o la lavanda, cuyos olores alejan naturalmente a algunas especies.

Cintas reflectantes diseñadas para exteriores, con mayor resistencia al clima que los CD’s.

Figuras decorativas con forma de aves rapaces, que refuerzan el efecto disuasorio.

Más allá de un truco casero

El auge de métodos como este demuestra que la creatividad doméstica sigue muy viva. Lo que comenzó como una solución improvisada con materiales reciclados se ha convertido en un fenómeno visible en muchas ciudades, mezclando funcionalidad, sostenibilidad y hasta un toque de nostalgia para quienes crecieron con colecciones enteras de CD’s en casa.