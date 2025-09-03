Así aumenta el riesgo de hemorroides utilizar el teléfono móvil en el baño

Es increíblemente fácil perder la noción del tiempo cuando hacemos uso del teléfono móvil. Pero estar sentado en el inodoro más tiempo del necesario realmente por distraerse con el teléfono no está exento de riesgos.

Un estudio de Chethan Ramprasad, del Centro Médico Beth Israel Deaconess (EE. UU.), publicado en "PLOS One", respalda las afirmaciones anecdóticas sobre los riesgos de usar un teléfono inteligente durante el baño: un mayor riesgo de hemorroides.

Cada año en Estados Unidos, las hemorroides provocan casi 4 millones de visitas al médico o a urgencias, y más de 800 millones de dólares en gastos sanitarios. Las hemorroides se producen por la inflamación de las venas en la zona anal o rectal y pueden causar dolor y sangrado. Diversos estudios han vinculado el uso de teléfonos inteligentes en el baño con un mayor riesgo de hemorroides.

Sin embargo, pocos estudios han explorado si el uso de teléfonos inteligentes en el baño está realmente asociado con el riesgo de hemorroides. Para aclararlo, Ramprasad y sus colegas realizaron un estudio con 125 adultos que se sometieron a una colonoscopia de detección. Los participantes respondieron preguntas de una encuesta en línea sobre su estilo de vida y hábitos higiénicos, y endoscopistas los evaluaron para detectar hemorroides.

Entre todos los participantes, el 66% reportó usar teléfonos inteligentes en el baño, y tendían a ser más jóvenes que quienes no los usaban. Tras considerar estadísticamente otros factores que se cree que podrían estar relacionados con el riesgo de hemorroides, como los hábitos de ejercicio, la edad y el consumo de fibra, los investigadores descubrieron que los participantes que usaban un teléfono inteligente en el baño tenían un 46% más de riesgo de hemorroides que quienes no lo usaban.

El tiempo que pasaban en el baño era significativamente mayor entre los usuarios de smartphones que entre quienes no los usaban; el 37% de los usuarios de smartphones pasaba más de 5 minutos seguidos en el inodoro, en comparación con tan solo el 7,1% de quienes no los usaban. Leer noticias y usar redes sociales fueron las actividades más comunes en el inodoro.

Curiosamente, hacer fuerza al ir al baño no se asoció con un mayor riesgo de hemorroides, a diferencia de algunos estudios previos.

Sobre la base de los hallazgos, los investigadores sugieren que el uso de teléfonos inteligentes puede prolongar inadvertidamente el tiempo en el baño, aumentando potencialmente la presión en los tejidos anales, lo que luego puede provocar hemorroides.

Este estudio podría ayudar a fundamentar las recomendaciones de los profesionales sanitarios a los pacientes. Investigaciones futuras también podrían ampliar estos hallazgos, por ejemplo, mediante el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo y la exploración de intervenciones para limitar el uso prolongado del teléfono inteligente en el baño.

Trisha Pasricha, autora principal del estudio, añade que «usar un teléfono inteligente en el baño se asoció con un 46 % más de probabilidades de tener hemorroides. Aún estamos descubriendo las múltiples maneras en que los teléfonos inteligentes y nuestro estilo de vida moderno afectan nuestra salud. Es posible que la forma y el lugar en que los usamos, como en el baño, puedan tener consecuencias imprevistas».

Este estudio refuerza el consejo general de dejar los teléfonos inteligentes fuera del baño y de intentar no tardar más de unos minutos en defecar. Si tarda más, pregúntese por qué. ¿Fue porque defecar fue realmente muy difícil o porque tenía la mente puesta en otra cosa?

Y es que es fácil perder la noción del tiempo cuando estamos inmersos en el teléfono móvil. Las aplicaciones populares están diseñadas exclusivamente para ese propósito. Pero es posible que estar sentado en el inodoro más tiempo del previsto por distraerse con el teléfono aumente el riesgo de hemorroides.

"Necesitamos estudiar esto más a fondo, pero es una buena idea dejar el teléfono fuera del baño cuando necesites defecar", recomiendan los autores.