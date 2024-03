"El matrimonio infantil mata los sueños de tu vida"

La protagonista de esta historia es conocida en el mundo por un vídeo que subió a YouTube en 2013 y que se hizo viral en pocas horas. En él cuenta cómo se escapó de casa de sus padres al verse forzada a contraer matrimonio a los once años. Nada Al-Ahdal se valió del poder de las redes sociales para dar voz a su situación y salvarse. Once años después, se ha convertido en una activista defensora de los derechos humanos que trabaja para erradicar el matrimonio infantil a través de su fundación Nada Fundation.

¿Cuáles son las consecuencias del matrimonio infantil?

Es un problema que ha afectado a las niñas de todas las generaciones. A esas edades, las niñas no tenemos formado nuestro cuerpo. Cuando te obligan a casarte a esa edad, se paraliza la educación y pasamos de ser niñas a convertirnos en mujeres con tareas del hogar. Imagínate tener que criar a tus hijos sin los recursos necesarios. También hay riesgos asociados al embarazo precoz, las relaciones sexuales forzadas, sufrir violaciones o abusos... Es un ciclo que nunca acaba y los que hacen las leyes, lo asumen como algo normal. Cuando a mí me pasó, tuve la suerte de tener a mi tío que me ayudó a escapar, un chico con educación universitaria.

"A los jóvenes les aconsejo que lean y conozcan sus derechos para poder defenderlos"

Por desgracia, no todas las niñas tienen una situación similar. Yo desconocía que hubiese programas o iniciativas que pudieran ayudarme. Por eso es importante dar a conocer que existen organizaciones como DO GOOD Programme. Si podemos educar una comunidad, compuesta por hombres y mujeres, ésta puede crear un lugar seguro donde las niñas afectadas puedan acudir.

¿Ha cambiado la situación en tu país a lo largo de estos años?

He visto mejoras con al auge de las redes sociales, las cuales han permitido crear un movimiento que empodera a las víctimas y a las personas afectadas. Muchas niñas me contactan con un problema similar al mío y damos visibilidad a la historia de cada persona. Las redes me salvaron y ahora son una herramienta valiosa con la que poder luchar y hacer cambiar las cosas.

De tu vídeo en YouTube, impacta la frase «han matado nuestros sueños». ¿Cuáles son los sueños de una niña de once años?

Cuando pronuncié estas palabras estaba en shock, herida porque había visto lo sucedido con mi tía, a la cual obligaron a casarse con 13 años, fruto de lo cual acabó quemándose viva, falleciendo y dejando un bebé de solo un año. Algo similar le sucedió a mi hermana, que también intentó suicidarse para evitar el matrimonio infantil. Lo que dije de «nos rompen los sueños» me salió del alma. A mí me encantaba ir a la escuela, jugar con otros niños y ser útil a la comunidad. Pero la realidad es que el matrimonio infantil que te imponen se lleva por delante los sueños de tu vida. Una niña casada no puede volver a hablar con otras de su edad. Dejas de ir a la escuela. Para mí fue muy duro no volver a hablar con mi tía, mi mejor amiga, y ver cómo al poco tiempo se quitaba la vida. Es una gran sensación de impotencia. Esta es mi historia, pero cada niña podría contarte la suya.

"Mi tía se suicidó tras ser obligada a casarse con 13 años. Mi hermana también lo intentó"

Si pudieras gobernar en tu país, ¿qué cambiarías?

Sin duda, educar a los legisladores, esos que tienen el poder y pueden provocar el cambio. Al final, son ellos los que elaboran las leyes y es importante que existan programas para hacer que se cumplan. En muchos países acaban incumpliéndose por no perseguir el delito o no aplicar las penas de condena.

Esta semana se celebra Aula en España. ¿Qué consejo darías a los jóvenes estudiantes?

Mi mensaje es simple: que se eduquen y conozcan bien sus derechos para hacerlos cumplir. Cuando no los conoces, es difícil que puedas ejercerlos o hacer que sean respetados. Es una recomendación para niños y niñas por igual. Que lean y estén informados desde edades tempranas.

¿Cómo es en tu país el 8-M, día internacional de la mujer?

Es muy difícil poder celebrarlo en Yemen, porque las mujeres no tienen todavía ni derechos ni voz. Sin embargo, la celebración en otros países llega a las personas que viven allí. Lo vemos como un elemento de concienciación para entender que las personas que lo celebran, lo hacen por haber adquirido unos derechos que nosotras no tenemos. El mundo debe saber que nos da mucha fuerza y conciencia a la población sobre la educación, la libertad de poder hablar, así como la de elegir tu futuro junto a la persona con la que deseas casarte.

Embajadora del programa DO GOOD

Cada año, cerca de doce millones de niñas menores de edad son obligadas a casarse en matrimonios pactados por sus familias. Nada logró evitarlo y ahora lo combate como embajadora del programa DO GOOD, puesto en marcha por La Roca Village con The Bicester Collection para salvaguardar los derechos de los menores. La comunidad apoya el programa educativo de Unicef en Jordania, cediendo el 100% de los fondos para acabar con el matrimonio infantil.