Un influencer da su opinión sobre el kebab de 13 céntimos que compró en Kenia: "Es algo diferente"

El influencer compartió en TikTok un vídeo que se ha vuelto viral al mostrar su experiencia probando lo que describe como "el kebab más barato del mundo" en Kenia, con un precio equivalente a 13 céntimos de euro. El creador de contenido visitó un local keniata donde este popular plato cuesta 20 chelines locales, una cantidad mínima teniendo en cuenta que un euro equivale aproximadamente a 150 chelines, lo que permite comprar hasta siete kebabs completos por un solo euro.

En el vídeo, que acumula más de cien mil reproducciones y miles de interacciones en pocos días, explica que avisó con antelación su hora de llegada para que prepararan los kebabs al momento y estuvieran recién hechos. El joven muestra el proceso de elaboración y cómo interactuó con los niños locales antes de probar el producto, destacando que el kebab keniano es "algo diferente y más pequeño" que los que se encuentran habitualmente en España.

Un veredicto positivo pese al escepticismo

Tras hincar el diente al económico manjar, el influencer emitió su veredicto final: "Teniendo en cuenta que con un euro te puedes pedir siete como este, yo creo que no está nada mal". A pesar de esta valoración positiva, el vídeo ha generado escepticismo entre muchos usuarios respecto a la calidad de los ingredientes utilizados en la preparación de un producto a un precio tan reducido.

Los comentarios del viral reflejan la incredulidad de la audiencia ante la posibilidad de encontrar un alimento completo a ese precio, incluso en mercados con menores costes de vida.