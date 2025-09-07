Con el paso del tiempo, las fundas transparentes de los teléfonospierden ese aspecto limpio y reluciente del primer día. El sudor de las manos, la exposición al sol e incluso la fricción diaria hacen que el material adquiera un tono amarillento poco estético. La buena noticia es que no necesitas comprar una funda nueva: con productos que ya tienes en casa puedes dejarla impecable en pocos minutos.

¿Por qué se ponen amarillas las fundas transparentes?

El truco casero para devolverle la claridad a la funda de tu móvil y dejarla como nueva

Las fundas de silicona o TPU (un material flexible y resistente) reaccionan con la luz ultravioleta, la grasa de la piel y otros agentes externos. Este proceso, llamado oxidación, es inevitable, pero puede revertirse en gran medida con una limpieza adecuada.

Cómo limpiarla con ingredientes caseros

Para este truco solo necesitas productos básicos: bicarbonato de sodio, jabón neutro y un poco de vinagre o alcohol.

Paso a paso:

Retira la funda del teléfono y enjuágala con agua templada.

Aplica una mezcla de bicarbonato y un poco de agua para formar una pasta.

Con un cepillo de dientes viejo, frota suavemente toda la superficie.

Para una limpieza más profunda, añade unas gotas de vinagre o alcohol y vuelve a frotar.

Enjuaga bien y deja secar al aire.

El resultado: una funda mucho más clara y limpia, con un aspecto casi como nuevo.

Consejos para evitar que se vuelva a amarillear