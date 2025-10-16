Mercadona es tajante: adiós a las modas con el postre que recupera el sabor más potente de España

En un mercado a menudo saturado de innovaciones y sabores exóticos, la cadena de supermercados valenciana ha decidido dar un golpe de timón y apostar por la memoria gustativa de sus clientes. El ariete de esta estrategia no es otro que un nuevo postre refrigerado, bautizado como "capricho de yema de huevo", que busca recuperar la esencia de la repostería más tradicional. La propuesta se desmarca conscientemente de las tendencias para centrarse en un perfil clásico y profundamente arraigado en el recetario español.

De hecho, la compañía parece apelar directamente a la nostalgia, a esos sabores de toda la vida que muchos asocian con las pastelerías de barrio. Se trata de una propuesta que se aleja de complicaciones para centrarse en un valor seguro: el sabor familiar y reconfortante que nunca pasa de moda. El objetivo es atraer a un perfil de consumidor que valora los gustos reconocibles por encima de las sorpresas culinarias.

En este sentido, el principal reclamo del producto reside en un perfil organoléptico que la propia descripción define como un sabor clásico e intenso a yema. La elaboración es honesta y directa, poniendo el foco en la potencia de un ingrediente icónico español y sin más pretensiones que las de satisfacer a quienes buscan un gusto potente y sin artificios.

La sencillez de la yema como protagonista

Asimismo, para potenciar la experiencia en boca, el dulce se presenta con una marcada doble textura. La estructura se compone de dos capas bien diferenciadas: una crema superior de yema, densa y de sabor concentrado, que descansa sobre una base de bizcocho ligero y esponjoso, también impregnado del mismo sabor. Esta combinación persigue un equilibrio muy estudiado entre la cremosidad de la capa superior y la esponjosidad de la base.

Por otro lado, la comercialización del "capricho de yema de huevo" se ha diseñado pensando en la comodidad, al presentarse en un práctico formato de dos unidades individuales. Este formato permite tanto compartirlo como disfrutarlo en dos ocasiones distintas, y se ofrece a un precio de 1,70 euros por paquete, lo que lo sitúa en una franja muy competitiva dentro del lineal de refrigerados de la enseña.