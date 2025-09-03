Mossos investiga el hallazgo de un cadáver en el recinto de una iglesia en Montgat

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el recinto de la iglesia de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicado fuentes policiales a Europa Press. El aviso se recibió a las 10:30 horas del martes y el cuerpo fue localizado en un recinto que pertenece a la iglesia, pero que está "al aire libre".

Según ha avanzado El Periódico de Catalunya y han confirmado fuentes de Mossos a Europa Press, el cadáver está pendiente de identificación y se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte.