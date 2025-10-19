Muere un hombre por arma de fuego en una cacería en Herguijuela (Cáceres)

Un hombre de 72 años ha fallecido este domingo en un accidente con arma de fuego ocurrido durante una cacería en el término municipal de Herguijuela (Cáceres). Según ha informado la Guardia Civil, el Centro de Emergencias 112 ha comunicado ese suceso sobre las diez horas de esta mañana. Los servicios sanitarios han atendido al varón en el lugar, si bien ha fallecido posteriormente, activándose el protocolo judicial correspondiente para proceder al levantamiento del cadáver. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres investigan las causas del suceso.