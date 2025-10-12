Una mujer detenida después de que la policía encontrara a dos niños muertos en su casa

Una mujer de 43 años ha sido detenida por la policía de Staffordshire después de que los cuerpos sin vida de dos menores fueran encontrados en una vivienda de Corporation Street, en Stafford, Reino Unido. El hallazgo se produjo en la mañana del sábado, cuando el Servicio de Ambulancia del West Midlands acudió al domicilio tras recibir una alerta.

La investigación está siendo dirigida por la Detective Inspector Kirsty Oldfield, quien ha pedido a la ciudadanía que actúe con prudencia y respeto, evitando especulaciones que puedan entorpecer el proceso o causar más dolor a las familias afectadas.

La zona ha sido acordonada y se encuentra bajo vigilancia policial, mientras equipos forenses trabajan en la recopilación de pruebas. Las autoridades han confirmado que no existe una amenaza más amplia para el público, y que el caso se trata como un incidente aislado.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de los menores ni sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. La policía ha instado a la comunidad a no difundir rumores en redes sociales y a colaborar con cualquier información relevante.

La investigación continúa en curso, y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme se avance en el esclarecimiento de los hechos. La comunidad de Stafford permanece consternada ante este trágico suceso.