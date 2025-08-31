Pensar en personas del pasado -ex parejas, amigos o figuras significativas- es algo frecuente. No solo es normal, sino que la psicología lo reconoce como un fenómeno con efectos emocionales claros. En muchos casos, esos recuerdos forman parte de la manera en que construimos nuestra identidad y de cómo entendemos nuestras relaciones actuales.

La psicóloga Krystine Batcho, investigadora de la Universidad de Le Moyne y experta en nostalgia, explica que: "La nostalgia cumple una función vital para nuestro bienestar emocional, ayudando a mantener un sentido de conexión e identidad ante el paso del tiempo".

¿Por qué idealizamos el pasado?

Qué significa pensar en alguien del pasado, según la psicología Unsplash

Es común pensar que tiempos pasados fueron mejores. En psicología, este sesgo se llama "rosy retrospection" y describe la tendencia a recordar los eventos anteriores de forma más positiva de lo que realmente fueron. Aunque distorsiona la realidad, esta idealización puede tener un efecto calmante: ofrece seguridad emocional y nos ayuda a darle coherencia a nuestra propia historia.

Sin embargo, cuando los recuerdos del pasado se convierten en una obsesión, lo que puede estar detrás son emociones no resueltas: relaciones interrumpidas, pérdidas o transiciones vitales que no terminamos de procesar.

Cuando revisitar el pasado es saludable

No todos los recuerdos son un obstáculo. En terapia, revisitar el pasado de manera consciente puede convertirse en un ejercicio de crecimiento. Al reinterpretar lo que ocurrió desde la perspectiva actual, es posible recuperar aprendizajes, sanar heridas emocionales y fortalecer la resiliencia.

La clave está en la diferencia entre recordar y rumiar: el primer proceso nos permite crecer y comprender, mientras que el segundo nos atrapa en bucles de ansiedad o tristeza. Ejercicios como la escritura terapéutica, la práctica de mindfulness o el diálogo en psicoterapia ayudan a transformar la nostalgia en una herramienta constructiva.

En conclusión

Pensar en alguien del pasado no significa que estemos anclados a él. En muchos casos es un recordatorio de lo que nos formó y de lo que aún debemos integrar en nuestra vida. Cuando la mirada hacia atrás se convierte en reflexión consciente y no en obsesión, puede ser una oportunidad para reconciliarnos con nuestra historia y vivir el presente con mayor plenitud.