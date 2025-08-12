Una niña encuentra un mensaje en una botella tras 7 años en el mar: esto es lo que ocurre después

En 2018, desde la isla de Oahu, Hawái, una botella con un mensaje y figuras de origami fue lanzada al océano, sin imaginar que siete años después llegaría a la costa de Florida, en la isla Anna Maria, después de un recorrido de más de 7.500 kilómetros. Este hallazgo no solo sorprendió a quienes lo encontraron, sino que también dio pie a una conexión inesperada entre dos familias de EE.UU.

El descubrimiento ocurrió cuando una niña de 11 años, durante sus vacaciones en la playa, encontró la botella en la arena. Inicialmente pensó que se trataba de basura y quiso retirarla, pero al ver que contenía un mensaje y figuras de origami en forma de grullas, decidió investigar más. Al interior, también encontró un número de teléfono que la llevó a contactar con la autora del mensaje, una joven de 21 años que ahora reside en Hawái.

El mensaje de hace siete años

Un mensaje en una botella recorre miles de kilómetros y conecta dos familias, pero genera un debate ambiental Unsplash

El mensaje que contenía la botella fue escrito por una niña de 13 años y su hermano de 8 en 2018. En el texto, les decían a los que lo encontraran que estarían contentos de haber hallado la botella, ya que podrían comunicarse con ellos a través de un número de teléfono. Además, incluyeron varias figuras de origami en forma de grullas, como una firma que ayudaba a confirmar la autenticidad del mensaje.

La madre de la niña que encontró la botella, fascinada por el hallazgo, decidió enviar un SMS al número que aparecía en el mensaje, adjuntando una foto de la botella y su contenido. Este gesto permitió que las dos familias se conectaran directamente, y la joven autora del mensaje, ahora adulta, pudo confirmar que ella y su hermano habían lanzado la botella al mar cuando eran pequeños.

El recorrido de la botella: las corrientes oceánicas en acción

El meteorólogo Bobby Deskins, de la cadena Tampa Bay 10, explicó que aunque la probabilidad de que una botella viaje una distancia tan grande es baja, "es técnicamente posible". Las corrientes oceánicas son capaces de transportar objetos a través de grandes distancias, cruzando incluso de un océano a otro. En este caso, se cree que la botella fue transportada a través de las corrientes del Pacífico, pasando por el Canal de Panamá y llegando al Atlántico, hasta alcanzar la costa de Florida.

Una conexión que genera reflexión ambiental

Un mensaje en una botella recorre miles de kilómetros y conecta dos familias, pero genera un debate ambiental Unsplash

La madre de la niña que encontró la botella expresó su asombro y alegría por la historia, comentando lo increíble que es cómo un objeto tan pequeño puede conectar a personas de diferentes lugares del mundo. Como resultado, decidieron lanzar su propia botella al mar con un mensaje, manteniendo viva la tradición de los mensajes flotantes.

Sin embargo, la joven hawaiana que lanzó el mensaje en 2018 expresó que, aunque se sintió feliz por recibir una respuesta, hoy en día no tiene intención de repetir la experiencia. Ahora involucrada en actividades de protección ambiental, advirtió que lanzar botellas al mar no es una práctica responsable, ya que puede contribuir a la contaminación de los océanos, lo que subraya la necesidad de cuidar nuestros mares y evitar prácticas que los dañen.