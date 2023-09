Niños con cáncer, médicos e investigadores corren juntos contra esta enfermedad

La Fundación CRIS contra el cáncer, referencia en investigación contra el cáncer, ha celebrado este sábado por la mañana en Las Rozas la 1ª Carrera Solidaria CRIS por la investigación contra el cáncer infantil www.hayquecorrer.org. La carrera ha reunido a niños y niñas que actualmente tienen cáncer y a otros que lo han superado, a médicos e investigadores, a un gran número de familias, personas anónimas, empresas, rostros conocidos del deporte, el periodismo y la cultura. Todos comprometidos y concienciados con la importancia de la investigación como único avance para encontrar tratamientos que curen el cáncer, en este caso, el infantil.

Solo desarrollando investigación se puede avanzar en tratamientos efectivos, aumentar las tasas de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La carrera ha comenzado cuando Lola Manterola, presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer; el Dr. Antonio Pérez, director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas y jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz; y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz; junto a niños pacientes oncológicos, han cortado la cinta en el arco de salida.

En el posterior acto a la carrera María, madre de Nacho, niño con cáncer infantil, ha leído un comunicado. Se han sumado a ella en el escenario, Gerardo, padre de otro paciente infantil oncológico, Nandete; y Sara, mamá de Manuel, bebé que falleció recientemente de un tumor rabdoide. Todos juntos y envueltos en un emotivo momento, han soltado globos blancos en memoria de todos los niños y niñas fallecidos por esta enfermedad.

Participantes de la primera Carrera Solidaria de la Fundación CRIS contra el cáncer este sábado por la mañana en Las Rozas (Madrid) Fundación CRIS contra el cáncer

Al finalizar la carrera, ha tenido lugar la entrega de premios en las categorías: individual, equipo y empresa. El cáncer es la gran pandemia de la sociedad actual y las estimaciones indican que será la principal causa de muerte en los próximos años con un aumento de casi 22 millones de casos. El 100% de los fondos recaudados en esta carrera, a través de los dorsales, irán destinados a los proyectos de investigación en cáncer infantil del consorcio europeo Fight Kids Cancer en el que participa la Fundación CRIS contra el cáncer.

La carrera se ha celebrado al mismo tiempo en España y Luxemburgo -sábado- y Francia y Bélgica -domingo- coincidiendo con el Día Internacional de la Investigación del Cáncer. De momento, lleva casi 5 millones de euros recaudados para invertir en investigación en cáncer infantil. En España, la recaudación ha sido de 155.000 euros.

Lola Manterola, presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer: “Ha sido muy emocionante ver el compromiso de tantas personas anónimas de la sociedad civil conscientes de que todos debemos ayudar donde no llegan las instituciones públicas. El cáncer debe ser una prioridad global ya que es el actual gran problema de salud pública global. Debemos concienciarnos de que es fundamental la implicación de las entidades, gobiernos y ciudadanía; además de poner en valor la colaboración público-privada para alcanzar los objetivos".

Manterola ha explicado que "aspiramos a que el cáncer no signifique muerte y permita tener una buena calidad de vida y esto solo puede conseguirse investigando. En la Fundación CRIS contra el cáncer trabajamos para encontrar tratamientos eficaces contra esta enfermedad y lo hacemos a través de la investigación, financiamos a los mejores investigadores en España y fuera de nuestras fronteras para que puedan llevar a cabo su trabajo y la sociedad tenga integrado en su futuro la innovación, el progreso y la equidad”.

Fight Kids Cancer, cooperación internacional contra el cáncer infantil

Fight Kids Cancer es un consorcio europeo de fundaciones de Francia, Bélgica, Luxemburgo y ahora España con la Fundación CRIS contra el cáncer, unidas en favor de la investigación contra el cáncer infantil. Está formado por la francesa Imagine for Margo, la belga Kick Cancer, la Fondatioun Kriibskrank Kanne de Luxemburgo y la española Fundación CRIS contra el cáncer que financia ambiciosos ensayos clínicos y proyectos internacionales.

Participantes de la primera Carrera Solidaria de la Fundación CRIS contra el cáncer este sábado por la mañana en Las Rozas (Madrid) Fundación CRIS contra el cáncer

La Fundación CRIS contra el cáncer, junto a Fight Kids Cancer ha dado apoyo a un total de 7 proyectos y ensayos clínicos en 2022, y 9 en 2023, que ayudarán a comprender y tratar numerosos tumores hematológicos y tumores sólidos como neuroblastoma y tumores cerebrales. Estos proyectos están liderados desde múltiples países como Francia, España, Reino Unido, Israel, Holanda, Italia, Alemania y muchos más. Los recursos combinados del consorcio Fight Kids Cancer, aceleran la aplicación de nuevos tratamientos para que lleguen cuanto antes a los niños diagnosticados con estos tumores.

Las cifras del cáncer infantil en España

En España mueren 200 niños por cáncer cada año. Es urgente actuar y ‘hayquecorrer’ contra el cáncer infantil para dotar de recursos a la investigación para alcanzar el objetivo de curación de esta enfermedad. Cada año se diagnostican entre 1.500 y 1.600 casos cáncer en niños y adolescentes en España, pero al no tratarse de las mismas cifras que en los tumores en adultos -unos 280.100 en 2022 según los cálculos de REDECAN, Red Española de Registros de Cáncer-, la inversión destinada a la investigación de los tumores infantiles es considerablemente más baja.

Participantes de la primera Carrera Solidaria de la Fundación CRIS contra el cáncer este sábado por la mañana en Las Rozas (Madrid) Fundación CRIS contra el cáncer

En la actualidad, se consigue una curación del 82% de los pacientes con cáncer infantil, pero esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en los niños. El objetivo de la Fundación CRIS contra el cáncer es salvar las vidas del 100% de los pacientes pediátricos, así como minimizar las graves secuelas que, como consecuencia de terapias agresivas, en muchas ocasiones arrastran durante su vida los niños y niñas que superan la enfermedad.

Desde sus inicios, la Fundación CRIS contra el cáncer, ha apoyado firmemente la investigación en cáncer infantil, apostando por proyectos que abordan tres grandes campos, desarrollando: tratamientos contra los tumores que, a día de hoy, todavía no se pueden curar; nuevas estrategias de seguimiento que faciliten la actuación de manera temprana si las terapias no funcionan; y terapias más seguras y que impacten menos en la vida futura de los niños con cáncer.

La Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas, referencia internacional en el tratamiento del cáncer infantil

La Fundación CRIS contra el cáncer creó en 2018 la pionera Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas en cáncer infantil en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde se han tratado más de 750 niños con enfermedades y tumores muy diversos: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, leucemia de fenotipo mixto, aplasia, inmunodeficiencias primarias o linfoma de Hodgkin. También se ha tratado un gran número de tumores sólidos incluyendo Sarcoma de Ewing, Osteosarcoma, Meduloblastoma, Neuroblastoma o Gliomas entre otros.

El Dr. Antonio Pérez es el director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas y jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz. Lidera un equipo multidisciplinar cuyo objetivo es desarrollar y aplicar tratamientos para aquellos niños que no responden a los tratamientos convencionales o se encuentran en recaída. La Unidad CRIS cuenta con una estructura que combina la investigación más puntera con el desarrollo de ensayos clínicos en los que los pacientes pueden acceder a las nuevas terapias.

Participantes de la primera Carrera Solidaria de la Fundación CRIS contra el cáncer este sábado por la mañana en Las Rozas (Madrid) Fundación CRIS contra el cáncer

En Dr. Pérez explica que: “es importante saber que esta es la enfermedad que causa mayor mortalidad en menores. Sabemos que el 82 % de niños y niñas superan el cáncer pero el gran reto son los que recaen, los que no responden a los tratamientos o los que tienen metástasis y esto indica que a día de hoy la mortalidad por cáncer infantil es excesivamente alta. La única respuesta para ello es investigar y actualmente la investigación es muy compleja y requiere de muchos actores -además de genetistas, inmunólogos, informáticos, etc- también necesitamos trabajar con expertos en regulación para la aprobación de los medicamentos y que no se dilaten los tiempos. El interés de la investigación académica es el interés del paciente sin buscar la contraprestación económica. Hay que acortar los tiempos de desarrollar los ensayos clínicos en fases tempranas y necesitamos grandes centros monográficos que integren la investigación, en concreto en España es necesario tener un gran centro referencia en cáncer infantil”.

Actualmente, la Fundación CRIS contra el cáncer, en España, además de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital de La Paz de Madrid, financia proyectos de investigación contra el cáncer infantil en el Hospital Niño Jesús de Madrid, en el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, en el Instituto de Investigaciones Sanitarias INCLIVA e Instituto de Biomedicina de Sevilla -IBIS-. En Reino Unido, lo hace en el Institute of Cancer Research.

La Fundación CRIS contra el cáncer, una segunda oportunidad para los pacientes oncológicos

La Fundación CRIS contra el cáncer se creó hace 12 años cuando su actual presidenta, Lola Manterola, fue diagnosticada a los 37 años, de un mieloma múltiple. Tras recibir terapias convencionales y someterse a dos trasplantes de médula, fue un ensayo clínico lo que permitió la remisión de su cáncer. Como reconocimiento a la investigación y tras confirmar las grandes carencias de recursos que tiene, creó la Fundación para que la ciencia pueda encontrar cura para el cáncer y que cualquier persona tenga derecho y alcance de manera justa y equitativa a los tratamientos más innovadores.

La Fundación CRIS contra el cáncer tiene como objetivo lograr tratamientos de cura contra el cáncer apoyando, promoviendo y financiando la investigación contra esta enfermedad, gracias al compromiso de las donaciones de la sociedad civil. CRIS contra el cáncer ofrece terapias pioneras a pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

La Fundación tiene sede en España, Gran Bretaña y Francia; y tiene Unidades propias de terapias y ensayos en los principales hospitales del Sistema Nacional de Salud, además de estar en los centros de investigación referencia.

Ha invertido 40 millones de euros en investigación; se han desarrollado 468 ensayos clínicos en proyectos y Programas CRIS; puesto en marcha 120 Líneas de investigación, 53 equipos y 458 ensayos clínicos; se apoya a 247 científicos e investigadores presentes en 65 instituciones alrededor mundo; las publicaciones, papers y tesis doctorales suman casi 2.000; hay 15 patentes licenciadas y 6 en proceso; 6.000 pacientes beneficiados y 11 millones anuales de potenciales beneficiarios.