Las cifras del cáncer que alertan a los científicos de todo el mundo

Los expertos de todo el mundo están inquietos ante un aumento sin precedentes de las cifras del cáncer en personas jóvenes. Ahora, pueden ponerle números a la preocupación. El número de menores de 50 años diagnosticados de cáncer en todo el mundo ha aumentado casi un 80% en tres décadas, según el mayor estudio de este tipo, publicado ayer.

Los casos mundiales de tumores de aparición temprana aumentaron de 1,82 millones en 1990 a 3,26 millones en 2019, mientras que las muertes por cáncer de adultos de 40, 30 o menos años crecieron un 27%. Más de un millón de menores de 50 años al año mueren ahora de cáncer, según revela la investigación.

Los expertos aún están en las primeras fases de comprensión de las razones que explican el aumento de los casos. Los autores del estudio, publicado en BMJ Oncology, afirman que es probable que la mala alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, la inactividad física y la obesidad sean algunos de los factores.

"Desde 1990, la incidencia y las muertes por cánceres de aparición precoz han aumentado sustancialmente en todo el mundo", señala el informe. "Fomentar un estilo de vida saludable, que incluya una dieta sana, la restricción del consumo de tabaco y alcohol y una actividad al aire libre adecuada, podría reducir la carga del cáncer de aparición temprana".

Este no es el primer estudio en sugerir que la incidencia del cáncer en adultos menores de 50 años ha "explotado" en diversas partes del mundo, durante las últimas décadas. Sin embargo este último, dirigido por la Universidad de Edimburgo (Escocia) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang (China), es el primero de este tipo que examina la cuestión a escala mundial.

La mayoría de los estudios anteriores se centraban en las diferencias regionales y nacionales. En esta investigación a nivel planetario, los investigadores analizaron datos de 204 países que abarcaban 29 tipos de cáncer. Examinaron los nuevos diagnósticos, las muertes, las consecuencias para la salud y los factores de riesgo contribuyentes en todas las personas de 14 a 49 años. ¿El objetivo? Estimar los cambios entre 1990 y 2019.

El cáncer de mama: la mayor explosión de casos

De esta manera, llegó la primera conclusión sorprendente: en 2019, los nuevos diagnósticos de cáncer entre los menores de 50 años ascendieron a 3,26 millones, un aumento del 79% respecto a la cifra de 1990. El cáncer de mama representó el mayor número de casos y muertes asociadas, con 13,7 y 3,5 por cada 100.000 de la población mundial, respectivamente.

Este periódico llamó la atención sobre este aumento en un reportaje, en el que ponía de manifiesto que los científicos habían hallado mutaciones resistentes al tratamiento de este tumor entre mujeres jóvenes que no afectan a las pacientes mayores

Por su parte, los casos de cáncer de tráquea y de próstata de aparición temprana fueron los que aumentaron más rápidamente entre 1990 y 2019, con variaciones porcentuales anuales estimadas del 2,28% y el 2,23%, respectivamente. En el otro extremo del espectro, los casos de cáncer de hígado de aparición temprana disminuyeron en un 2,88% anual estimado.

Un total de 1,06 millones de menores de 50 años murieron de cáncer en 2019, un aumento del 27% respecto a la cifra de 1990. Después del cáncer de mama, las mayores tasas de mortalidad estuvieron relacionadas con los cánceres de tráquea, pulmón, estómago e intestino. Los aumentos más pronunciados en las muertes se produjeron entre las personas con cáncer de riñón u ovario.

El cáncer continuará su aumento hasta 2030

Las tasas más elevadas de cánceres de aparición temprana en 2019 se registraron en los países ricos: Norteamérica, Oceanía y Europa occidental. Los países de ingresos bajos y medios también se vieron afectados, y las tasas de mortalidad más altas entre los menores de 50 años se registraron en Oceanía, Europa oriental y Asia central. En los países de ingresos bajos y medios, el cáncer de aparición temprana tuvo un impacto mucho mayor en las mujeres que en los hombres, en términos de mala salud y muertes.

Basándose en las tendencias observadas durante las tres últimas décadas, los investigadores estiman que el número mundial de nuevos casos de cáncer de aparición precoz y las muertes asociadas aumentarán en un 31% y un 21% respectivamente de aquí a 2030, siendo las personas de 40 años las más expuestas.

Según los investigadores, es probable que influyan los factores genéticos. Pero las dietas ricas en carne roja y sal y pobres en fruta y leche, junto con el consumo de alcohol y tabaco, son los principales factores de riesgo subyacentes a los cánceres más comunes entre los menores de 50 años, a los que contribuyen la inactividad física, el sobrepeso y la hiperglucemia, según indican los datos.

La doctora Claire Knight, gestora de información sanitaria del Cancer Research UK, que no participó en el estudio, afirmó para el diario británico The Guardian que aún no estaba claro qué impulsaba esta tendencia y pidió cautela.

"Por muy alarmante que pueda parecer, el cáncer es una enfermedad que afecta sobre todo a las personas mayores: la mayoría de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo se diagnostican a partir de los 50 años", afirmó.

"Necesitamos más investigación para examinar las causas de la aparición precoz de determinados tipos de cáncer, como nuestro estudio BCAN-RAY, que busca nuevas formas de identificar a las mujeres más jóvenes con mayor riesgo de cáncer de mama".

"Si la gente está preocupada por su riesgo de cáncer, hay muchas formas de reducirlo, como no fumar, mantener una dieta equilibrada, hacer mucho ejercicio y protegerse del sol".