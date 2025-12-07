Una noche en Studio 54 sin salir de Madrid: la fiesta disco que adelanta la Navidad 2025

La leyenda de Studio 54 sigue viva casi medio siglo después de su apertura en Nueva York. Aquella discoteca no fue solo una pista de baile: se convirtió en símbolo de exceso, libertad creativa y noches donde moda, música y arte se mezclaban sin pedir permiso. La bola de espejos, el brillo, los looks imposibles y una banda sonora a base de disco, funk y primeros hits pop marcaron una forma muy concreta de celebrar la vida.

El próximo 12 de diciembre, ese imaginario se traslada, versión 2025, al Box Art Hotel La Torre, que se transforma por una noche en un homenaje a esas míticas veladas: una propuesta prenavideña donde la consigna es clara -brillo, música y cero rigidez-.

Una velada "Studio 54" en clave prenavideña

Bajo el nombre LIKE A STUDIO 54, el hotel se convierte en escenario de una fiesta inspirada en el mítico club neoyorquino, pensada para quienes quieren adelantar la Navidad con más disco que villancico.

La experiencia incluye:

Cena tipo cóctel con propuestas creativas y guiños a la estética y el espíritu de la época.

DJ Session Remember 70–80, con los grandes himnos que marcaron aquellas décadas.

Barra libre hasta las 2:00 h, para alargar la noche sin preocuparse por nada más.

Coordinación y ambientación especial Studio 54, con un montaje pensado para que el espacio se lea más como club nocturno que como hotel.

Más que una simple cena de empresa o una quedada de amigos, la idea es recrear un cierto "estado de ánimo disco": despreocupado, divertido y con un punto teatral, pero sin perder el contexto prenavideño.

Dress code: brillo, fantasía y espíritu setentero

La organización invita a los asistentes a sumarse al juego con un dress code inspirado en los años 70 y 80: lentejuelas, metalizados, terciopelos, plataformas, smoking satinado, pantalones de campana, plumas o tops lenceros… cualquier prenda que remita al brillo y la fantasía de la era Studio 54 suma puntos. No es obligatorio, pero sí "muy valorado" para completar la atmósfera.

En resumen, una noche pensada para quienes quieren despedir el año entre amigos, copa en mano y con banda sonora de clásicos disco, sin salir de Madrid, pero con la imaginación anclada en Manhattan, 1977.